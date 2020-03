‚Zavřete národní parky, rezervace i zoo.‘ Onemocnění COVID-19 by mohlo být pro lidoopy fatální

Přední vědci varovali, že koronavirová pandemie by mohla zasáhnout i lidoopy, kteří jsou člověku nejvíce podobní. Jedná se především o šimpanze, gorily a orangutany. Ti všichni mají asi z 98 % stejnou DNA jako lidé. Je známo, že respirační onemocnění od nás tito živočichové mohou chytit poměrně snadno, píše CNN. Praha 14:39 28. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirová pandemie by mohla mít fatální následky i pro gorily. (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

I patogeny, které u člověka způsobovaly pouze lehké příznaky, by pro lidoopy mohly být smrtící, informuje web americké zpravodajské televize.

Skutečnost, že si nemoc COVID-19 vyžádala ve světě smrt tisíců lidí, vede experty k názoru, že existuje potencionální nebezpečí i pro populaci zvířat, která jsou jim biologicky nejbližší.

Zatím není známo, že by jedinci z podskupiny primátů přišli s onemocněním do styku, takže jeho skutečný vliv na ně není jasný. Ale mnoho těchto zvířat už i tak momentálně čelí vyhynutí kvůli ničení pralesů a pytláctví. Výzkumníci i z tohoto důvodu apelují na uzavření národních parků, rezervací a zoo.

Například národní parky v Kongu a Rwandě už pro turisty vstup zakázaly, ale s nulovým výskytem lidí v parcích se pojí riziko vyššího výskytu pytláků.

V sázce je hodně

„Koronavirová pandemie je kritická pro lidskou populaci, zdraví a ekonomiku,“ napsal v dopisu pro časopis Nature profesor Thomas Gillespie z Emorovy Univerzity ve Spojených státech amerických. „Tato situace je potencionálně nebezpečná i pro velké lidoopy. Pro ty, kterým hrozí vyhynutí, je v sázce opravdu hodně,“ uvedl.

„Mladší lidé, u kterých nehrozí takové riziko onemocnění novým typem koronaviru, jsou spíše ti, kteří by se mohli vydávat na turistiku po národních parcích v Africe nebo Asii za účelem vidět lidoopy ve volné přírodě,“ uvedl Gillespie. Dodal, že je extrémně náročné zjistit, zda byli infikováni onemocněním COVID-19 nebo ne, když nemusí mít žádné viditelné příznaky.

Už v roce 2008 byl poprvé evidován přenos virů z lidí na lidoopi žijící v přírodě. I obyčejná lidská respirační onemocnění měla pro ně smrtelné následky. V roce 2016 vědci zaznamenali přenos lidského koronaviru na divoké šimpanze v Národním parku Taï na Pobřeží slonoviny.

V roce 2017 se Thomas Gillepsie stal spoluautorem výzkumu, který ukázal, že 60 % ze všech 500 druhů lidoopů je ohroženo vyhynutím, u 75 % navíc také klesá populace.

Ohrožení pro gorily

Jediným druhem z této skupiny zvířat, u kterého se populace zvyšuje, je gorila horská. Jakmile počet přeživších goril horských žijících v Demokratické republice Kongo a v Ugandě přesáhl jeden tisíc, byl druh přesunut z kategorie kriticky ohrožených do ohrožených.

„Nedávné úspěchy by se mohly rapidně snížit, pokud by se mezi lidoopy dostalo onemocnění COVID-19. Ochrana je proto nyní naprosto klíčová,“ řekla pracovnice Světového fondu ochranu přírody Cath Lawsonová.

Susan Shewardová z nadace Orangutan Appeal uvedla, že některá opatření na ochranu orangutanů už byla učiněna. „Nemoc by mohla být fatální pro už teď kriticky ohrožené orangutany. To je risk, který nejsme ochotni přijmout,“ dodala.

Poslední pokyny od Mezinárodní unie pro ochranu přírody říkají, že vzdálenost mezi člověkem a lidoopem by měla ideálně být v rozpětí od 7 do 10 metrů. Píše se v nich také, že nemocným lidem i těm, kteří byli v kontaktu s nemocnými, by nemělo být dovoleno přijít do kontaktu s těmito zvířaty. Jedině tak lze účinně zabránit přenosu nového typu koronaviru z lidí na lidoopy.