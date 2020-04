Krmení z dálky a oddělené týmy chovatelů. České zoo zpřísnily u lidoopů režim kvůli koronaviru

Ošetřovatelé lidoopů v některých českých zoologických zahradách jsou v těchto dnech zvlášť opatrní. Odborníci, kteří se zabývají orangutany, gorilami nebo šimpanzi, totiž upozorňují na to, že koronavirus může ohrozit i tyto druhy zvířat. Návštěvníci teď do zoo nesmí - zahrady jsou kvůli nemoci COVID-19 zavřené. A někde jsou i pro zaměstnance opatření přísnější než kdy jindy. Praha 15:58 4. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odborníci, kteří se zabývají orangutany, gorilami nebo šimpanzi, upozorňují na to, že koronavirus může ohrozit i tyto druhy zvířat. | Foto: AFP foto / Sumatran Orangutan Conservation Programme | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Chovatelé nosí ochranné roušky, rukavice, používají dezinfekci jak rukou, tak předmětů, se kterými pracují. Vyhýbáme se bližšímu kontaktu na několik metrů. Nevykonáváme žádné veterinární ani technické zákroky, které snesou odkladu. A preventivně dáváme zvířatům beta glukan, což je přípravek na podporu imunity,“ popsala Radiožurnálu současný režim u gorily a šimpanzů v ZOO Dvůr Králové tamní zooložka a kurátorka primátů Gabriela Linhart.

Opatření zpřísnila u šimpanzů také brněnská zoologická zahrada. „Před vstupem do expozice i do zázemí máme rohože s dezinfekcí, kompletně dezinfikujeme také všechny nádoby a věci, co mohou mít šimpanzi v expozici. Kromě toho jsme také změnili způsob krmení – dřív bylo možné ho podávat takovým malým okénkem, teď ho zásadně hází,“ vysvětlil mluvčí ZOO Brno Michal Vaňáč.

Od návštěvníků riziko nehrozí, zoologické zahrady jsou teď v Česku kvůli opatřením, které mají zabránit šíření nemoci COVID-19, zavřené. Zahrady ale mají už teď nastavená přísná pravidla, aby se případně nákaza nerozšířila mezi zaměstnanci.

„Tým chovatelů je napevno rozdělen do dvojic. Každá z těchto dvojic pracuje stále pouze s jednou skupinou zvířat. Eliminujeme jakýkoliv kontakt jak mezi jednotlivými dvojicemi, tak mezi našimi chovateli a dalšími zaměstnanci zoo. Chovatelé jezdí do práce autem. Ti, co nemohou, se snaží vyhýbat MHD tím, že přespávají v zoo,“ dodává mluvčí pražské zahrady Lenka Pastorčáková.

Dosud žádný případ

V úseku šimpanzů v ZOO Ostrava se teď zase podle Jany Pluháčkové – zooložky, která tam má tento druh na starosti – střídají pouze tři chovatelky, které se snaží držet odděleně od ostatních chovatelů a minimalizovat tak možnost přenosu nákazy.

Vědci zatím nevědí, jak nebezpečný může být nový typ koronaviru právě pro primáty. Obecně ale platí, že orangutani, gorily a také šimpanzi jsou vůči lidským respiračním infekcím náchylní. Je to proto, že všichni zmínění mají z více než 96 procent stejnou DNA jako lidé. Mezinárodní svaz ochrany přírody proto doporučuje maximální opatrnost.

„V tuhle chvíli není doložený žádný případ přenosu z člověka na primáta, ale instituce, které se tím zabývají, uvádějí, že riziko tady je. Vzhledem k příbuznosti mezi lidmi a lidoopi k přenosu dojít teoreticky může,“ doplňuje zooložka Gabriela Linhart.

Mezinárodní konsorcium vědců, kteří se zabývají zdravím goril, orangutanů a dalších lidoopů, v časopise Nature teď upozorňuje, že by virus mohl představovat velké riziko pro už tak ohrožené druhy zvířat i ve volné přírodě.

Jak jsme nedávno psali, třeba v konžském Národním parku Virunga, kde žije asi třetina světové populace goril horských, teď několik měsíců nebudou brát turisty na pozorování těchto primátů. Pro návštěvníky je teď nepřístupná i záchranná stanice Sepilok Rehabilitation Centre na Borneu, kde žijí orangutani.