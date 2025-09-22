Los Emil byl u rakouské dálnice uspán a přepraven na okraj Šumavy
Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl v pondělí ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Informoval o tom server regionálního deníku Oberösterreichische Nachrichten.
Podle rakouských médií bylo poté zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a Česka. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého Národního parku Šumava, kde už je losí populace.
Losi žijí skrytým a samotářským životem. Emil se tomu vymyká, říká mluvčí Národního parku Šumava
Číst článek
Samec byl zasažen výstřelem z uspávací pistole, když se přiblížil na 200 metrů k dálničnímu nájezdu. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy, vysvětlila zemská radní odpovědná za zemědělství Michaela Langerová-Weningerová.
„Nehoda – a odborníci na divokou zvěř to potvrzují – by ohrozila životy všech zúčastněných,“ řekla radní.
„Hasiči z hasičského sboru v Sattledtu opatrně zvedli Emila do slámou vystlaného přepravního přívěsu, kde se brzy probral a po lehké sedaci byl ve stojící poloze, jak je u divokých zvířat obvyklé, převezen na okraj Šumavy,“ potvrdila Langerová-Weningerová.
Už minulý týden hornorakouské úřady uvažovaly o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem, aby se mohl připojit k šumavské losí populaci.
Horní Rakousy chtějí uspat losa Emila. Poté ho přesunou na Šumavu, aby si našel družku
Číst článek
Dokud ale zástupce čeledi jelenovitých nepředstavoval žádné nebezpečí, úřady ho nechaly být a pouze ho monitorovaly.
Emil už dříve způsobil několikahodinovou uzavírku a přerušení provozu na západní železniční trati poblíž Sankt Pöltenu poté, co se objevil na železničních kolejích.
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout hmotnosti přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti.
Na sociální síti Facebook existuje skupina s více než 10 tisíci fanoušky, která dokumentovala jeho cestu.