Los Emil byl u rakouské dálnice uspán a přepraven na okraj Šumavy

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl v pondělí ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Informoval o tom server regionálního deníku Oberösterreichische Nachrichten.

Los Emil v rakouském městě St. Pölten

Los Emil v rakouském městě St. Pölten | Foto: Helmut Fohringer | Zdroj: ČTK

Podle rakouských médií bylo poté zvíře naloženo na přívěs a transportováno do okresu Rohrbach na pomezí hranic Rakouska, Německa a Česka. Byl tak vypuštěn do volné přírody poblíž českého Národního parku Šumava, kde už je losí populace.

Samec byl zasažen výstřelem z uspávací pistole, když se přiblížil na 200 metrů k dálničnímu nájezdu. Podle agentury APA chtěl přeskočit plot u dálnice A1, čímž by ohrozil bezpečnost silniční dopravy, vysvětlila zemská radní odpovědná za zemědělství Michaela Langerová-Weningerová.

„Nehoda – a odborníci na divokou zvěř to potvrzují – by ohrozila životy všech zúčastněných,“ řekla radní.

„Hasiči z hasičského sboru v Sattledtu opatrně zvedli Emila do slámou vystlaného přepravního přívěsu, kde se brzy probral a po lehké sedaci byl ve stojící poloze, jak je u divokých zvířat obvyklé, převezen na okraj Šumavy,“ potvrdila Langerová-Weningerová.

Už minulý týden hornorakouské úřady uvažovaly o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem, aby se mohl připojit k šumavské losí populaci.

Dokud ale zástupce čeledi jelenovitých nepředstavoval žádné nebezpečí, úřady ho nechaly být a pouze ho monitorovaly.

Emil už dříve způsobil několikahodinovou uzavírku a přerušení provozu na západní železniční trati poblíž Sankt Pöltenu poté, co se objevil na železničních kolejích.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout hmotnosti přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti.

Na sociální síti Facebook existuje skupina s více než 10 tisíci fanoušky, která dokumentovala jeho cestu.

