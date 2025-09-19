Losi žijí skrytým a samotářským životem. Emil se tomu vymyká, říká mluvčí Národního parku Šumava
Los Emil se při svém putování po Evropě dostal do Horního Rakouska. Tamní úřady nejprve uvažovaly o tom, že ho uspí a převezou na českou hranici, aby se připojil k losům na Šumavě. Po kritice se ale rozhodly, že dokud nehrozí žádné nebezpečí, úřady nechají Emila spolkovou zemí projít. „Jeho putování je dost netypické a zatím to nevypadá, že by byl vystresovaný,“ říká Jan Dvořák, mluvčí Správy NP Šumava.
Z jedné strany slyšíme, že jsou losi samotáři, a z druhé, že by bylo dobré, kdyby se Emil připojil k losům na Šumavě. Jak to tedy je?
Jsou to samotáři, ale k rozmnožování jsou potřeba vždy dva. To je přesně ten důvod, proč by bylo dobré, aby ten los přišel k nám.
Poslechněte si celý rozhovor s Janem Dvořákem, mluvčím Správy Národního parku Šumava
My na Šumavě jeho putování velmi bedlivě sledujeme a držíme mu palce, aby si sem našel cestu, protože na Šumavě stále existuje jedna malá životaschopná populace a pohybuje se.
Co teď Emil hledá? Zimoviště, nebo společnost?
To by asi byla otázka přímo na něj (směje se). Pochopitelně ale není jeho putování úplně typické. To, jak se pohybuje v krajině, jak jde dovnitř měst a lidských sídel, je dost netypická záležitost.
Zaprvé je úžasné, že můžeme losa takhle sledovat, zadruhé dělá zároveň osvětu ochrany přírody, což je výborná věc. Třetí, negativní záležitost je jeho ohroženost a křehkost.
Na sociálních sítích jsou záběry, jak jde los po silnici, vesnicí, nebo míjí lidi, kteří jsou poměrně blízko. Jakto, že se nebojí?
To je zvláštnost tohoto zvířete. Stejně jako je každý člověk něčím typický a výjimečný, tak i zvířata někdy mají svoje vrtochy nebo svoji hlavu.
Tohle je opravdu netypické, protože víme o tom, že máme losy na Šumavě, ale po dlouhých letech nedokážeme přesně specifikovat jejich počet. Odhadujeme, že to může být mezi pěti a 15 zvířaty.
Žijí ale tak skrytým životem, že je nedokážeme přesně monitorovat, jako to dokážeme třeba s rysí nebo vlčí populací. Los je zvíře, které žije opravdu samotářsky a skrytě, ačkoliv je to největší volně žijící živočich v Česku. Tenhle (Emil) se tomu trošku vymyká.
‚Je to pro něj stresové‘
Podle odborníků není dobré ho uspat a stěhovat, protože je to velmi stresující a mohl by uhynout. Víme, že teď vystresovaný není? Jak vypadá vystresovaný los?
To je otázka, protože – jak jsem říkal – jeho putování je dost netypické a zatím to nevypadá, že by byl vystresovaný. Ale zase by to byla otázka na něj.
V každém případě to zvíře musí procházet určitými stresy. Viděli jsme ho třeba v Ostravě, kde nějakou dobu trávil na zahradě u mateřské školy a podobně. Takhle tedy putuje, ale do hlavy mu nevidíme.
Stresové to pro něj ale je, ale hlavně je dobré vidět pro lidi, kde se zvíře pohybuje. Třeba pro řidiče aut, aby věděli, že se Los v dané oblasti pohybuje. Z roku 2017 máme dvě nemilé události, kdy během jednoho roku v oblasti Lipna proběhly dvě srážky auta s losem. Ti losi nepřežili.
Los za sebou má dlouhou cestu. Když se na ni podíváme, bylo tam nějaké místo, které by mu vyhovovalo, a mohl se tam usadit?
Pravděpodobně ne. Kdyby přišel na Šumavu, je také otázka, jestli by se mu tady líbilo. Co víme o typickém životním prostoru losů, tak Šumava je jedno z mála ideálních míst ve střední Evropě, kde by los mohl žít.
Máme tady relativně rozsáhlé klidové území, bezzásahové zóny, velká rašeliniště, jako je Mrtvý luh, kde právě losi jsou. Hlavně je tady málo obydlený prostor. Je pravděpodobné, že se losu Emilovi ještě nikde nelíbilo, tak uvidíme, jestli někde zakotví.