‚Selfíčko s Gretou určitě nemám v plánu.‘ Brněnská studentka míří na klimatický summit pro mládež

Stovky mladých lidí z celého světa se 21. září sejdou v sídle OSN v New Yorku. Spolu s lídry států budou jednat na historicky prvním klimatickém summitu pro mládež. Z Brna na něj odletí osmnáctiletá Lucie Smolková, která v uplynulých měsících pomáhala organizovat studentské stávky za klima. Na cestu navíc získala takzvanou zelenou jízdenku. Brno 10:23 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snímek ze studentské stávky za záchranu životního prostředí | Foto: Ivana Puškarová | Zdroj: Český rozhlas Brno

Lucie Smolková na jedné ze studentských stávek dostala do ulic přes 600 mladých lidí. Organizace protestních akcí Lucii vynesla zelenou jízdenku na summit. Lístek zajišťuje svému držiteli náhradu za emise, které vzniknou cestou na setkání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stovky mladých lidí z celého světa se 21. září sejdou v sídle OSN v New Yorku. Spolu s lídry států budou jednat na historicky prvním klimatickém summitu pro mládež. Mezi nimi bude i studentka z Brna

„Je to tak, že se nějaká část financí vynaloží třeba na sázení stromů nebo na podporu nějakých projektů, které jiným způsobem řeší klimatickou krizi. Na kompenzaci by měly přispět členské státy OSN,“ popisuje Českému rozhlasu Brno.

O zelenou jízdenku žádalo více než sedm tisíc lidí ve věku 18-29 let. Organizátoři z nich nakonec vybrali sto nejaktivnějších.

„Byla jsem mile překvapená, ale skutečně překvapená. Téhle variantě jsem nedávala příliš velký potenciál.“

Měli bychom se zaměřit na Asii, řekla Thunbergová na konferenci studentských aktivistů za klima Číst článek

Teoreticky se může potkat se švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou a načerpat tak inspiraci pro další aktivity.

„Osobně nejsem na její postavu jako takovou poutaná. Nesmírně uznávám její myšlenky a to, s čím začala. Myslím si ale, že je to hnutí živé právě kvůli tomu, že ho nese spoustu dalších lidí dál. Selfíčko s celebritou Gretou určitě nemám v plánu. Můj cíl byl zapojit se nějak oficiálněji do debaty a tlačit na to, aby se skutečně něco dělo.“

S pochopením pro věc se Lucie setkala už na střední škole, kde letos na jaře úspěšně odmaturovala. Učitelka matematiky Eva Cvachovcová jí například omlouvala hodiny, které zameškala kvůli účasti na stávkách.

Měly by dostat přes držku, řekl šéf svazu průmyslu o protestujících dětech. Za svá slova se omluvil Číst článek

„Bylo vidět, že na životní prostředí myslí a není to tak, že by přišla s plastovým kelímkem nebo někde něco odhodila. To v žádném případě. Ve stávkách za životní prostředí byla aktivní a přinesla toto téma k nám do školy. Na téma životní prostředí jsme potom udělali týdenní projekt, kterého se zúčastnili všichni studenti,“ popisuje Cvachovcová.

„Myslím si, že to potřebuje ještě výraznější celospolečenský zájem. Máme v plánu více vzdělávat a rozšiřovat povědomí o tom, co je za problém a jak je potřeba jej řešit,“ uzavírá Lucie Smolková.

Mládežnickému summitu bude předcházet globální stávka za klima.