Šiška slaví půlroční narozeniny a prospívá. Pražský odchov luskouna krátkoocasého je rarita

V Praze narozený luskoun krátkoocasý, který dostal jméno Šiška, slaví ve středu půl roku. Luskouni patří mezi nejpašovanější savce světa a hrozí jim vyhynutí. Český odchov je úspěch i proto, že jde o první narozené mládě luskouna v Evropě. Šiška je oblíbená i mezi návštěvníky Zoo Praha, kteří sledují, jak jezdí na zádech své matky. Praha 10:16 2. srpna 2023

První týdny života malé Šišky nebyly bez problémů. Matka Tang zpočátku neměla dost mateřského mléka. Teď už ale mládě prospívá a váží skoro 1,75 kilogramu.

„Odchov mláděte luskouna je naprostá rarita. Zatím se to povedlo jenom Zoo Praha v celé Evropě. A jde o jeden z nejdůležitějších odchovů v historii,“ vyzdvihuje mluvčí zahrady Filip Mašek.

Půlroční mládě už má stejný jídelníček jako jeho rodiče. Chovatel David Vala jim každé ráno připravuje speciální kaši podle receptu, který dvacet let vytvářeli v tchajpejské zoologické zahradě.

„Základem kaše jsou včelí larvy, červi, jablka a sušené droždí. Rozmixuje se to a pak se to půl hodiny vaří v páře v rýžovaru. Vymysleli to v zoo na Tchaj-wanu, odkud k nám luskouni přišli, popisuje Vala. Obsah misky spořádají luskouni do pěti minut.

Luskoun zvaný Šiška ze Zoo Praha | Foto: Petr Hamerník | Zdroj: Zoo Praha

Jízda na zádech

Mladí luskouni běžně jezdí na zádech svých matek a dělá to i pražská Šiška. „Vyjíždí takhle na krmení. Když matka rozhrabe mraveniště nebo termitiště, tak mravenci a termiti začnou po luskounovi lézt. Mládě vyplazuje jazyk a nabírá je,“ popisuje chovatel Vala.

V přírodě žijí luskouni v lesích Afriky a Asie, v Praze obývají pavilon Indonéské džungle.

Kvůli pašerákům patří luskouni mezi druhy, kterým hrozí vyhubení, a mezi savci platí za nejpašovanější savce světa.

„Loveni jsou kvůli masu i šupinám, které mají v tradiční čínské medicíně údajně magickou moc. To je samozřejmě nesmysl,“ zdůrazňuje mluví Mašek.

Půlroční Šiška už šplhá po větvích a za chvíli bude tak velká, že se matce na záda ani nevejde. Nejaktivnější je ráno po deváté nebo při krmení kolem třetí odpoledne.

Luskoun zvaný Šiška v Zoo Praha | Foto: Petr Hamerník | Zdroj: Zoo Praha