‚Doufám, že luskouny nikdo jíst nebude.‘ Pražská zoo dál stojí o zvířata spojovaná s koronavirem

Pražská zoologická zahrada by dál ráda získala ohroženého luskouna z Tchaj-peje. Tento jediný savec se šupinami na těle přitom mohl sehrát klíčovou roli v přenosu nového koronaviru na člověka. Jeho maso totiž v Číně považují za delikatesu. Ředitel zoo Miroslav Bobek ale doufá, že luskouny nehodlá v Česku nikdo jíst. Primátor Zdeněk Hřib z Pirátů také v polovině února uvedl, že luskouni dorazí až zhruba za tři roky. Praha/Tchaj-pej 12:18 9. března 2020

„Doufám, že ani luskouny ani jiná zvířata z naší zoo nehodlá nikdo konzumovat či na kousky rozřezané prodávat někde na tržišti,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.

„Domnělé zapojení řady druhů a skupin zvířat - ať již jde o luskouny, netopýry, cibetky nebo třebas hady - do řetězce nákazy není s ohledem na jejich chov v zoologických zahradách podstatné,” dodal.

Luskouna by trojská zoo mohla získat od zoologické zahrady v Tchaj-peji, protože Praha v polovině letošního ledna uzavřela s tímto hlavním městem Tchaj-wanu partnerskou smlouvu. Česká metropole zároveň loni ukončila sesterskou smlouvu s Pekingem kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule, že Praha uznává politiku jedné Číny.

Pražská zoo chce podle primátora Zdeňka Hřiba umístit zvířata do nového pavilonu goril. „Luskouni z Tchaj-peje pro Prahu dorazí až za zhruba tři roky, protože by měli být umístěni do nového pavilonu goril, který se teprve staví,“ řekl v polovině února Hřib.

Luskoun je podezírán z toho, že na člověka přenesl z jiných zvířat nový typ koronaviru. Maso těchto ohrožených zvířat se totiž v Číně považuje za delikatesu. Jejich šupiny se pak používají v tradiční čínské medicíně k léčbě mnoha nemocí, od rakoviny až po artritidu.

Za posledních deset let kvůli tomu pytláci ulovili více než milion luskounů, kterým tak hrozí vyhynutí. Tito jediní savci se šupinami na těle připomínající oživlé šišky také patří k nejvíce pašovaným savcům v Asii. Z celkem osmi druhů luskounů žijí čtyři v Asii a čtyři v Africe.

Čínští celní úředníci kontrolují šupiny luskounů, které zadrželi na lodi v čínském Šen-čenu (archivní foto) | Zdroj: Reuters