Přírodního sněhu ubývá. ‚Zimy lepší nebudou, nedává mi smyslu učit děti lyžovat,‘ říkají rodiče

Stejně jako předchozí měsíce, také říjen byl letos nejteplejší v historii měření. A směřuje k tomu podle evropské služby Copernicus i celý rok 2023. Hlavně spalováním uhlí, ropy a plynu způsobená změna klimatu rychle rozpouští evropské ledovce a výrazně proměňuje evropské zimy. Tento trend bude pokračovat, sníh a mráz budou čím dál vzácnější, což mimo jiné to zásadně dopadne na lyžování. Praha 17:23 8. listopadu 2023

„Lyžovala jsem a jezdila na snowboardu od devíti let. Užívala jsem si to, vzpomínám na to ráda,“ vzpomíná matka Michaela Gajdošová. Svoje dcery, kterým jsou dva a pět let, se k tomu aktivně vést nechystá. Změna klimatu je jedním z podstatných důvodů.

Poslechněte si jak klimatická krize dopadá na lyžování v audiozáznamu

V okolí Hostinských vrchů a Beskyd, kde s rodinou žije, k tomu sice bývaly ideální podmínky, ale právě prší. Tento typ srážek bude podle klimatologů čím dál častější i během celé zimy.

„Myslím si, že je dost jasné, že zimy lepší nebudou. Bude to spíš horší. Znamenalo by to jezdit za sněhem někam daleko. Nedává mi smyslu je to učit. Nepřijde mi, že by tím nějak v životě strádaly. Pokud se někdy rozhodnou, že to budou chtít umět, tak je to ale naučím,“ říká.

Nedostupný sport

Jan Žáček na rozdíl od Michaely Gajdošové své malé děti lyžovat naučil, ale hlavně prý proto, že mají sjezdovku v Orlických horách přímo za chalupou, takže když sníh napadne, je snadné vyrazit. Také on ale vnímá, jak změna klimatu na jeho oblíbený sport dopadá.

„Sníh tady v posledních letech není. Připadá mi, že lyžování se může stávat výsadou lidí, kteří na to mají peníze. Dříve bývalo tradicí jezdit jednou za zimu na lyžařský výcvik, který býval v České republice. Teď budu zvažovat, že pojedu do zahraničí, což zase znamená, že bude stát mnohem víc peněz a tím to bude mnohem méně dostupné,“ vysvětluje Žáček.

Kromě toho Jan Žáček přizpůsobuje lyžování své i rodiny také tomu, jaké dopady má tento sport na přírodu a konec konců i na samotné klima.

„Lyžování mě pořád táhne – třeba jednou za rok vyrazit do zahraničí, kde jsou sněhové podmínky lepší. Lyžařská střediska tomu také přizpůsobují byznys, masivně nezasněžují za každou cenu. Dneska není problém dojet vlakem třeba do Tyrolska v Itálii. Zároveň se přikláním k alternativním způsobům, preferuju běžky nad sjezdovým lyžováním,“ popisuje.

„Z hlediska výskytu přirozeného sněhu bude v České republice problém najít místa, kde bude možné denní lyžování. V prosinci a v březnu to vypadá, že u nás už nebude mrznout vůbec, a to ani ve vyšších polohách. To znamená, že sníh bude ležet možná v lednu a v únoru a jenom pár dní. To je také důsledek toho, že se zvýší globální teplota jenom o dva stupně Celsia,“ říká lyžař a přední český klimatolog Radim Tolasz.

Nebezpečí sesuvů

Kdo se bude chtít spolehnout na sněhovou pokrývku, bude muset podle klimatologa Tolasze jezdit do Alp, hlavně nad hranici 3000 metrů nad mořem. Ale tam zas se změnou klimatu hrozí nebezpečí kvůli odtávání ledovců a sesuvům půdy, jako se to stalo loni v létě na italské hoře Marmolada, kde při neštěstí zemřelo jedenáct lidí včetně dvou Čechů.

„Byl tam problém se sesuvy, který souvisel s tím, že odtávání ledovce dosáhlo své meze a sesula se skála. To je něco, co se bude v Alpách zintenzivňovat a bude ten problém větší a větší. Do Alp samozřejmě budeme moc jezdit lyžovat, ale musíme být opatrní na místa, ve kterých budeme sporty provozovat,“ upozorňuje klimatolog.

Pokud jde o lyžařské podmínky – víc než polovina evropských středisek bude mít při globálním oteplení nad kritickou hranici dvou stupňů problémy se sněhem. Popisuje to nejnovější mezinárodní studie z 28 zemí zveřejněná magazínem Nature Climate Change.

Otázkou přežití i pro lyžařské odvětví je tak urychlený odchod od fosilních paliv. Třeba středisko La Sambuy ve francouzských Alpách už ale boj se změnou klimatu vzdalo a rozhodlo se své vleky nadobro rozmontovat.