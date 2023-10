Jde o legitimní protest, míní aktivistka o blokádách ulic. Lídr strany Motoristé sobě mluví o šikaně

Klimatičtí aktivisté stupňují své akce. Berlín zažil blokády, aktivisté Poslední generace se nedávno vydali na pochod pražskou magistrálou. „Pochod je legitimní protest, ať se jedná o jakékoli téma,“ říká aktivistka Veronika Holcnerová. „Nikdo nemá právo páchat materiální škody obrovského rozsahu nebo ohrožovat veřejnou bezpečnost a šikanovat desítky, možná stovky tisíc lidí v hlavním městě,“ reaguje lídr strany Motoristé sobě Petr Macinka. Praha 20:29 24. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blokáda hnutí Letzte Generation (Poslední generace) v Mnichově | Zdroj: Profimedia

„Jsou to fosilní korporace, které svou činností škodí občanům České republiky a poškozují jejich práva. Nejsme to my,“ zdůrazňuje aktivistka ze spolku Poslední generace, který zorganizoval už několik protestních pochodů „za humanizaci magistrály a dodržení klimatického závazku“.

Vymezuje se i proti názoru pražské koalice Spolu, která nesouhlasí s formou protestů Poslední generace a podle které si aktivisté berou Pražany za rukojmí.

„Koalice Spolu se snaží vystupovat intenzivně proti našim protestům. Je to proto, že mají určitý voličský elektorát, kterému se potřebují zalíbit, a z průzkumů vychází, že jejich voliči tuto formu protestu nepodporují. Vnímám jako velmi problematické, když primátor Prahy často vystupuje v médiích s výroky: my dokážeme zakázat protesty Poslední generace. Postaráme se o to, aby nebylo možné, aby tady nadále pochodovali. To v našem právním systému možné není,“ vysvětluje.

Macinka to ale vidí jinak. Podle něj mají aktivisté v magistrátu velkého spojence.

„Koalice Spolu nedělá nic pro to, aby jim tyto protesty, tuto šikanu řidičů a obyvatel Prahy nezlehčovala,“ naznačuje.

Podle aktivistky v tuto chvíli nepřišel nikdo s lepší formou protestu, která by na téma veřejně upozorňovala.

„Která by téma lépe dostávala do médií a byla schopná do chodu společnosti zasahovat více a vyvíjet větší tlak na politiky, kteří v dané zemi rozhodují. Greenpeace dosáhli hodně věcí, Fridays For Future zvedli téma klimatické krize velmi intenzivně na nějakou dobu. Ale my se teď nacházíme v situaci, kdy je opravdu potřeba jednat rychle a vlády ‚dostrkat‘ na místo, kde začnou klimatickou krizi řešit a nejen o tom vykládat,“ podotýká Holcnerová.

Významnou hranicí pro všechny protesty je podle ní nenásilí.

„Vidíte to i na videích z akcí, když třeba nějaký řidič napadne protestující, oni se nebrání, aby nedošlo k tomu, že by někomu ublížili. To, že protesty porušují zákon…, tam opravdu záleží na zvážení každého jednotlivého člověka, jestli do takové akce chce jít,“ naznačuje.

„Protestovat a shromažďovat se je nezadatelným právem každého člověka, akorát tak prostě nemůže dělat všude, kde si zamane,“ říká zakladatel strany Motoristé sobě.

„Protest může být třeba na Staroměstském náměstí, ale není možné blokovat například projíždějící sanitky. Opravdu mi vadí jen to, že tady dochází úzkou skupinkou lidí ke znásilňování obrovské masy lidí. Celé se to odehrává za hranou zákona, je to organizované, má to mezinárodní rozsah. Prostě mi to připomíná mezinárodní strukturu organizovaného zločinu,“ naznačuje.

‚Pro lidi to není problém‘

Macinka připomíná, že loni v Praze proběhly volby a strany, které měly v programu témata, na která se snaží Poslední generace upozorňovat, definitivně propadly.

„Lidé řekli, že si to nepřejí. To znamená, dali najevo, že tohle pro ně není žádný zásadní problém. A já bych měl pro vás, paní kolegyně, možná dobrou zprávu – žádná klimatická krize není,“ říká Macinka.

„Pan Macinka patří do Institutu Václava Klause a to je známý klima popíračský institut. Ale mezi 99 procenty všech vědců, kteří se tímto tématem zabývají, opravdu je shoda na tom, že existuje lidmi způsobená klimatická změna,“ reaguje.

Upozorňuje, že protesty a další akce aktivistů upozorňující na téma klimatických změn necílí na většinovou společnost, ale na menšinu společnosti.

„A to je menšina, která je blízko k tomu, aby byla nějakým způsobem aktivní. A my – nebo kolegové v Německu a v jiných zemích – se snažíme aktivizovat tyto lidi a přitáhnout je taky do akce, aby společně s těmi už existujícími protestujícími vyvíjeli tlak,“ vysvětluje Veronika Holcnerová.

