Nejvyšší civilní vyznamenání pro zvířata získala poprvé krysa. Vyhledala 39 min a 28 kusů munice

Zatím ji dostávali výhradně psi. Nyní poprvé Zlatou medaili britské veterinární charity PDSA dostala krysa. Konkrétně jde o krysu obrovskou jménem Magawa, která v Kambodži vyhledává a označuje miny i nevybuchlou munici. Za svou kariéru už takto odhalila 39 pozemních min a 28 kusů nevybuchlé munice, informuje server BBC. Phnom Penh (Kambodža) 13:48 25. září 2020

Přestože Magawa patří k druhu, který je mezi krysami největší – sama měří asi 70 centimetrů a váží 1,2 kilogramu -, je ideální na vyhledávání pozemních min. Je totiž natolik lehká, že minu neaktivuje, a zároveň má výborný čich.

Magawa se narodila v Tanzanii, kde ji vycvičila belgická charita Apopo sídlící právě ve východoafrické zemi. Ta se od 90. let zabývá výcvikem krys k detekci min a tuberkulózy.

Výcvik krys obrovských trvá rok a učí se při něm vyhledávat chemickou sloučeninu, kterou obsahují výbušniny. Neoznačují tak obyčejný kovový šrot. Nalezení miny pak naznačují škrábáním v místech, kde se nachází.

Podle BBC takto dokáže Magawa prohledat prostor o velikosti tenisového kurtu za 20 minut. Pro srovnání, člověku s detektorem by to trvalo jeden až čtyři dny.

Magawa pracuje jen půlhodiny denně a brzy půjde do důchodu, protože jí je už sedm let. „Je to pro nás opravdová pocta,“ řekl o zlaté medaili pro Magawu šéf organizace Apopo Christophe Cox.

V Kambodži od konce 70. let zemřelo kvůli nášlapným minám na 64 000 lidí a došlo k 25 000 amputací.

Zlatá medaile PDSA „Za zvířecí odvahu a oddanost službě“ je civilní obdobou známější PDSA Dickin Medal, která je určená pro zvířata sloužící ve vojenském konfliktu. Zlatá medaile se tak dá přirovnat k britskému vyznamenání Jiřího kříž (Dickin Medal by se pak dala přirovnat k Viktoriinu kříži). V obou případech jde o nejvyšší vyznamenání, která mohou zvířata získat.