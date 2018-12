Medvěd z Beskyd zmizel v lesích. Podle myslivců ztratil plachost a je povolený k odstřelu

V lesích po celém Česku se čím dál víc usídlují divoké šelmy. Potkat rysa byl před 20 lety celkem zázrak, dnes se tato kočkovitá šelma objevuje třeba i v Brdech. Vlčích smeček tu máme několik, a dokonce se k nám zatoulal i medvěd nebo spíš medvědi. Jeden z nich ale řádně zamotal hlavu některým obyvatelům Beskyd. Teď na něj mají lovci políčeno. Beskydy 7:00 25. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medvěd hnedý (ilustrační foto) | Foto: bodsa/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

„Očichával žebřík. Pak jsem okýnkem viděla, jak si to vykračuje před kazatelnu. Byl to neskutečný zážitek. Nádherný,“ vzpomíná pro Radiožurnál Jana Fusková z mysliveckého spolku Valašské Polanky. Sama měla štěstí. Z posedu viděla, jak medvěd sežral krmení ze zásobníku. Tulák přešel na Moravu ze Slovenska a není jediný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Medvěd z Beskyd povolený k odstřelu zmizel v lesích. Více v reportáži Lubomíra Smatany

„Už 45 let zaznamenáváme každoročně přítomnost medvědů v Beskydech. V současné době víme o dvou medvědech. Jeden je teď mediálně známý, potom je tam ještě o něco větší medvěd, který se pohybuje na hranici se Slovenskem, ale ten se nepřibližuje k lidským obydlím,“ říká František Šulgan z Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Toulavý medvěd trhal ovce, králíky a rozbíjel včelíny. Zjevně mu na Moravě zachutnalo. „Zřejmě také nemá žádnou špatnou zkušenost a nikdo se mu, dá se říct, nepostavil,“ vysvětluje jednatel mysliveckého spolku ve Vsetíně Jaroslav Šarman.

Medvěd podle myslivců ztratil plachost, a tak ho chtěl hejtman Zlínského kraje Jiří z KDU ČSL nechat zastřelit nebo odchytit. Slovenští lovci dovezli i klec, medvěd ale s přicházející zimou zmizel neznámo kam.

Medvěda na Vsetínsku se zatím nepodařilo uspat. Nemá oblíbené místo, pohybuje se chaoticky Číst článek

„Věřím, že tento vadný kus tohoto medvěda, který do přírody nepatří – myslím si, že nepatří ani do zoologické zahrady –, když se ho podaří vypátrat myslivcům nebo lovcům, tak ho buď odchytí, nebo odstřelí,“ prohlásil už dříve Čunek.

Kdyby se medvěd zatoulal až na Šumavu, bát by se nemusel. Tam posledního zastřelili 11. listopadu 1856, a to se v Národním parku nestane. „To rozhodně ne. Dnes jsou tu vlci, kteří také trhají ovce, ale nestřílíme je. Národní park by měl být vždy archou, na které druhy mohou existovat a mají vždy přednost,“ říká ředitel Pavel Hubený.

Právě vlků je asi nejvíc. Smeček je po celém Česku šest nebo sedm, většinou v pohraničních horách, ale občas zabrousí i do vnitrozemí. Za způsobené škody zaplatily úřady chovatelům v letošním roce zhruba milion korun.