Medvědice s obojkem ušla za dva týdny 130 kilometrů. Jde o stejné zvíře, které loni ‚škodilo‘ na Vsetínsku

Medvědice odchycená před více než dvěma týdny v Beskydech je stejné zvíře, které se loni na podzim pohybovalo na Vsetínsku. Prokázaly to testy DNA. Nyní se přesouvá mezi beskydskými pohořími. Díky monitorovacímu obojku, který má šelma nasazený, ochránci přírody zjistili, že od svého odchytu ušla více než 130 kilometrů. Novinářům to v pátek sdělila mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Karolína Šůlová. Ostrava 12:37 26. dubna 2019

Fotografie sledované medvědice. V pozadí jsou oloupané lípy, jejichž lýkem se zvíře živí. | Zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

Medvěda se podařilo odchytit 8. dubna do nastražené klece, a to u Lysé hory. Dostal telemetrický obojek, který zaznamenává jeho pohyb, a na stejném místě byl vypuštěn zpět do přírody. „Zvíře se většinou pohybuje v lese, odkud pochází více než 92 procent veškerých záznamů o jeho pohybu,“ uvedla Šůlová.

Podle ní medvědice opustila oblast Lysé hory třetí den po svém odchytu. Přeplavala asi 270 metrů širokou vodní nádrž Šance a přes vrchol Smrk zamířila do masivu Ondřejníku, odkud pokračovala na západ až k Hukvaldům do Palkovických hůrek. Po osmi dnech se přes Ondřejník vrátila do Beskyd a přešla do Zlínského kraje, a to do Vsetínských Beskyd. Zvíře se přesouvá převážně v podvečer, v noci nebo brzy ráno.

„Přes den medvědice odpočívala na méně přístupných místech s minimální lidskou aktivitou, převážně v mladých porostech a houštinách, v dostatečné vzdálenosti od obydlí a turistických tras,“ uvedl Martin Duľa, zoolog z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, který se na monitorování medvěda podílí.

Chování medvěda se podle odborníků nějak neliší od obvyklých projevů divoce žijících medvědů. Medvědice sice čtyřikrát překřížila silnice, ale jinak – obzvlášť přes den – se drží v méně přístupných místech s minimální lidskou aktivitou. Zvíře poškodilo čtyři stanoviště včelstev, ani jedno však nebylo zabezpečeno.

Čím se medvědice živí

Odborníci v terénu podle získaných dat zpětně prověřují lokality, kde se medvěd pohyboval. Umožnilo jim to nejen zjistit jeho oblíbená místa odpočinku, ale také to, čím se medvěd živí.

„Často jsme nalezli rozhrabané mraveniště, poobracené kameny a rozhrabané pařezy, kde medvědice hledala hmyz. Medvědice také v lese aktivně vyhledává schované zásoby bukvic od myšic. Také jsme nalezli několik poškozených mladých lip, u kterých byla stržená kůra. Tato aktivita souvisela s konzumací lýka plného mízy,“ uvedl koordinátor monitoringu z Hnutí DUHA Olomouc Michal Bojda. Podle něj medvědice žrala i daňka, ale nepodařilo se zjistit, zda zvíře ulovila nebo bylo uhynulé.

Pokud by se šelma dostala blízko k obcím, odborníci ji budou cíleně plašit. Zatím to ale nebylo potřeba. Podle ochránců by bylo vhodné, aby lidé nenechávali volně přístupné odpadky a chránili například elektrickými ohradníky včelstva a hospodářská zvířata. Stále apelují na to, aby lidé zvíře záměrně nevyhledávali.

„Medvěd je zvíře, které do zdejších lesů patří, stejně jako rys a vlk. Na tom, že se zde pohybuje, není nic výjimečného,“ dodal František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Počet medvědů v Beskydech se v současnosti odhaduje na dva až pět.

Mapa pohybu beskydské medvědice od 9.4.2019 do 22.4.2019. | Zdroj: Hnutí DUHA Olomouc