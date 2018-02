Biologové varují před mikroplasty. Miniaturní odpad může ohrozit největší živočichy v oceánu

Podle studie zveřejněné v časopise Trends in Ecology and Evolution mezinárodní tým upozornil na to, že velryby a druhy žraloků, které se živí planktonem, mohou denně spolykat až stovky kusů plastů a může to mít vážné dopady jak na zdraví jedinců, tak i na evoluční vývoj celých druhů.

Na nebezpečí upozornili poté, co zkoumali těla některých uhynulých mořských obrů. Například velryba objevená na pláži ve Francii měla v těle dohromady 800 kilogramů plastů. Další - tentokrát v Austrálii - v sobě měla dohromady čtyři metry čtvereční plastových fólií a k tomu 30 celých plastových tašek.

Konkrétní vědecky doložitelné důkazy o škodlivosti ale ještě nemají, nicméně vyzývají své kolegy k tomu, aby se právě na tento dopad plastového odpadu zaměřili v budoucích výzkumech.

Jak pro BBC upozornila Elitza Germanovová z australské Murdochovy univerzity, mohlo by to způsobovat například podvýživu, protože mikroplasty menší než půl centimetru jsou srovnatelně velké s planktonem. Kromě toho plasty mohou ucpat trávicí systém.

Už vůbec prozkoumané pak nejsou dopady toxických látek, které plasty obsahují, na dlouhodobý vývoj druhů. Podle italské profesorky Marie Fossiové se mohou plasty mít dopad na tvorbu hormonů, které pak ovlivňují metabolismus, růst, rozmnožovací schopnosti a řadu dalších věcí.

Podle profesorky Fossiové mohou plasty nejvíce ohrožovat například plejtváka obrovského - nejvíc pak v Středozemním a Cortezově moři, které je pro tyto kytovce důležité jako oblast, kde vyvádějí svá mláďata. Plejtváci zde polykají zhruba do dvou set plastových kousků denně. Ve Středozemním moři je to asi desetkrát tolik.

Dalšími oblastmi jsou mimo jiné Mexický záliv, Bengálský záliv nebo takzvaný korálový trojúhelník, což je oblast mezi Indií, Japonskem a Austrálií, která zahrnuje celé indonéské souostroví, Filipíny, Malajsii a okolní moře. Druhým nejvíce ohroženým druhem je žralok velrybí, který je na seznamu ohrožených druhů.