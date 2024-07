Miliarda za ucelenou kostru dinosaura. Stegosaurus Apex překonal aukční rekord

Kostra stegosaura se v New Yorku prodala za 44,6 milionů dolarů. To je v přepočtu přes miliardu korun. Informuje o tom agentura AP. Pozůstatky prehistorického ještěra s přezdívkou Apex staré až 161 milionů let jsou považovány za jednu z nejúplnějších fosilií dinosaura vůbec.

