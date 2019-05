Ministerstvo chce povolit lov srnců a daňků po celý rok. Ožírají sazenice listnatých stromů

Ministerstvo zemědělství chce, aby myslivci mohli celoročně lovit daňky a srnce, kteří ožírají sazenice zejména listnatých stromů vysazovaných po kůrovcové kalamitě. Hodlá proto v následujících týdnech novelizovat vyhlášku. Při středečním výjezdu vlády na Vysočinu to uvedl náměstek ministra zemědělství pro řízení lesního hospodářství Patrik Mlynář. Vysoké zvěře je podle něj v některých regionech příliš mnoho. Ledeč nad Sázavou 19:47 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daněk evropský (ilustrační foto) | Foto: hashan | Zdroj: Pixabay

Srny se podle současné legislativy mohou lovit od září do konce prosince, srnci od poloviny května do konce září, daňci a daněly od poloviny srpna do konce roku.

Novelizace vyhlášky by měla jejich odlov zintenzivnit a pomoci tak k ochraně sazenic stromů, které zvěř ožírá.

„Je to jedno z opatření, kdy chceme uvolnit ruce myslivcům, tím pádem by byl menší tlak na sazenice a na obnovované lesy,“ uvedl ministra zemědělství pro řízení lesního hospodářství Patrik Mlynář.

Obdobně stát povolil na konci roku 2015 celoroční odlov divokých prasat. V mysliveckém roce 2017/2018 odlovili myslivci v Česku 103 492 srnců a dosud nejvíce daňků – 23 142 kusů.

Boj s kůrovcem

Ministři zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), životního prostředí Richard Brabec (ANO), dopravy Vladimír Kremlík a financí Alena Schillerová (oba za ANO) se ve čtvrtek byli s premiérem Andrejem Babišem (ANO) podívat na opatření, kterými lesníci bojují s kůrovcovou kalamitou. Spolu s ministry mimo jiné viděl, jak se stromy napadané kůrovcem kácejí nebo ošetřují.

„Skutečně vidíme, jak naše vláda bojuje proti kůrovci. Myslím, že jsme se dnes dozvěděli o konkrétních opatřeních, dokonce jsme toho kůrovce i viděli, měli jsme ho v ruce. Bohužel v minulosti jsme to trochu zanedbali, ale mám pocit, že teď děláme maximum pro to, abychom kůrovce perspektivně porazili, a to různými způsoby,“ uvedl premiér.

Premiér Andrej Babiš s dalšími členy vlády na exkurzi kvůli kůrovci v jednom z nejvíce postižených regionů, v lesích v okolí vodní nádrže Švihov. | Zdroj: Úřad vlády ČR

Ministryně financí Schillerová však neslíbila peníze na spuštění nového dotačního programu pro nestátní vlastníky lesů, aby měli další zdroje na obnovu lesů po kůrovci.

Ministerstvo zemědělství jedná o uvolnění tří miliard korun na tento program. Cena dříví, z jehož prodeje lesníci čerpají peníze na obnovu lesů, se v poslední době propadla.

Česko se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let. Současná situace je podle odborníků ale nejhorší v historii českého lesnictví.

V letošním prvním čtvrtletí státní podnik Lesy ČR, který vlastní zhruba polovinu lesů v zemi, vytěžil 1,4 milionu metrů krychlových kůrovcového dříví, meziročně zhruba třikrát více. Uvádí to pracovní verze materiálu ministerstva zemědělství pro jednání tripartity, kterou má ČTK k dispozici.

Ministerstvo financí podle ní definitivně zamítlo z rozpočtových důvodů snížení daně z přidané hodnoty na palivové dříví o pět procentních bodů na deset procent. Podle zprávy napadených stromů letos přibude více než loni. Alarmující situace je právě na Vysočině, kde je 70procentní zastoupení smrku, které zejména kůrovec napadá.

