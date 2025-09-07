Místo drahých atrakcí mohou děti v Beskydech hledat lesní bytosti. Vznikají nové interaktivní stezky
Začalo to hledáním bytostí ukrytých v kůře stromů nebo pařezech. A pokračovalo příběhy, knihami nebo internetovou stránkou, na které už jsou stovky fotek takzvaných Beskydských bytostí. Ty na svých toulkách hledá Jan Tkáč. A letos začal v horách vyznačovat stezky pro rodiny s dětmi. Ty mají za úkol tajemné bytosti hledat.
S Janem Tkáčem jsme došli na začátek Aleje beskydských bytostí. Je to u rozcestí Klaus, kousek od Zlatníku.
„Když jsem přišel s myšlenkou tras pro beskydské bytosti, tak jsem chtěl hlavně zatraktivnit ty trasy pro rodiče s dětmi tak, aby nemusely svoje děti uplácet tím, že je vezmou někde v horách na nějaké drahé atrakce,“ vysvětluje Jan Tkáč pro Český rozhlas Ostrava.
„Na trasách jsou rozmístěné destičky, které nejsou vidět. Prvním úkolem je vždycky najít tu destičku. A na ní je QR kód, který se načte jako stránka a na té stránce máte úkoly, co máte dělat a taky návod, jak najít další bod,“ popisuje tvůrce interaktivních stezek.
Méně dětí
Jan Tkáč si při toulkách po Beskydech jednou uvědomil, že potkává stále méně dětí.
Řeky v Beskydech vystoupaly na první povodňové stupně. Experti varují před extrémními srážkami
Číst článek
„Ta beskydská turistika šla v různých vlnách a děti nejsou vidět, no. Jediné místo, kde je hodně dětí je Ivančena. Vylezte na Ivančenu, tam je dva, tři tisíce lidí a většina jsou děcka, jsou to prostě skauti,“ potvrzuje trend Jiří Lehký ze Správy CHKO Beskydy.
Například na Lysou horu ročně vystoupá bezmála půl milionu lidí. Často jde ale o jednotlivce zaměřené hlavně na výkon. „My bychom byli rádi, kdyby zrovna tahle skupina nebrala Beskydy jenom jako tělocvičnu,“ přeje si Lehký.
Jan Tkáč už v horách hledá další místa pro nové stezky a úkoly na nich bude průběžně obměňovat.