Místo drahých atrakcí mohou děti v Beskydech hledat lesní bytosti. Vznikají nové interaktivní stezky

Začalo to hledáním bytostí ukrytých v kůře stromů nebo pařezech. A pokračovalo příběhy, knihami nebo internetovou stránkou, na které už jsou stovky fotek takzvaných Beskydských bytostí. Ty na svých toulkách hledá Jan Tkáč. A letos začal v horách vyznačovat stezky pro rodiny s dětmi. Ty mají za úkol tajemné bytosti hledat.

Beskydy (ilustrační foto)

Beskydy (ilustrační foto) | Foto: Zdeněk Urbanovský | Zdroj: Český rozhlas

S Janem Tkáčem jsme došli na začátek Aleje beskydských bytostí. Je to u rozcestí Klaus, kousek od Zlatníku.

„Když jsem přišel s myšlenkou tras pro beskydské bytosti, tak jsem chtěl hlavně zatraktivnit ty trasy pro rodiče s dětmi tak, aby nemusely svoje děti uplácet tím, že je vezmou někde v horách na nějaké drahé atrakce,“ vysvětluje Jan Tkáč pro Český rozhlas Ostrava.

„Na trasách jsou rozmístěné destičky, které nejsou vidět. Prvním úkolem je vždycky najít tu destičku. A na ní je QR kód, který se načte jako stránka a na té stránce máte úkoly, co máte dělat a taky návod, jak najít další bod,“ popisuje tvůrce interaktivních stezek.

Méně dětí

Jan Tkáč si při toulkách po Beskydech jednou uvědomil, že potkává stále méně dětí.

Řeky v Beskydech vystoupaly na první povodňové stupně. Experti varují před extrémními srážkami

Číst článek

„Ta beskydská turistika šla v různých vlnách a děti nejsou vidět, no. Jediné místo, kde je hodně dětí je Ivančena. Vylezte na Ivančenu, tam je dva, tři tisíce lidí a většina jsou děcka, jsou to prostě skauti,“ potvrzuje trend Jiří Lehký ze Správy CHKO Beskydy.

Například na Lysou horu ročně vystoupá bezmála půl milionu lidí. Často jde ale o jednotlivce zaměřené hlavně na výkon. „My bychom byli rádi, kdyby zrovna tahle skupina nebrala Beskydy jenom jako tělocvičnu,“ přeje si Lehký.

Jan Tkáč už v horách hledá další místa pro nové stezky a úkoly na nich bude průběžně obměňovat.

