Mláďata zajíců z přírody neberte, připomínají každý rok ochránci. Přesto už je lidé do stanic opět nosí

Lidé už začali nosit do záchranných stanic mláďata zajíců. Situace se každoročně opakuje. Nálezci si mylně myslí, že jsou zvířata opuštěná. Mnohdy je ale také uloví psi a kočky. V Rozovech u Temelína na Českobudějovicku mají nejvíc takových případů ze všech jihočeských záchranných stanic. Rozovy u Temelína 13:41 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mláďata zajíců v záchranné stanici v Rozovech | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

„Tady máme příklad toho, jak je špatné odebírat mláďata z přírody. Minulou neděli jsme přijali tři zajíčky, které údajně ráno přinesl pes a potom je lidé měli doma celý den. Nevíme, co se s nimi stalo, ale situace je bohužel taková, že jeden uhynul, druhý nejspíš také nepřežije a zvládne to jen jeden,“ ukazuje Petr Skála, vedoucí Centra ochrany fauny v Rozovech u Temelína, dva mladé zajíčky v inkubátoru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Záchrannou stanici v Rozovech u Temelína, kam lidé na jaře vždy nosí mláďata, navštívila Jitka Cibulová Vokatá

S podobným případem se setkali také v záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Makově na Písecku. Přijali tři mláďata, která ulovila kočka. V třeboňské záchranné stanici mají ze stejných důvodů jednoho zajíce.

Dvě mláďata ale lidé přinesli do Rozov správně. „Zajíčci byli nalezeni na stavbě průmyslové zóny u Českých Budějovic, na staveništi, kde byl velký pohyb strojů, bagrů, aut. Tam nebyla šance, že by přežili. Nálezci to udělali naprosto správně. Nejdřív nám poslali fotografie a my jsme rozhodli o odebrání,“ popisuje Petr Skála.

3:50 Zajíci, bobři, lišky. Brněnští vědci hlídají počty volně žijících zvířat ve městě i možné šíření nemocí Číst článek

Jenže často se v záchranné stanici v Rozovech ocitnou zajíci, kteří měli zůstat v přírodě. „Lidé stále nosí mláďata, zajíčky i srnčata, s tím, že jsou chudáci samotní a nikdo se o ně nestará. Není to tak. Mláďata jsou bez pachu a samice k nim chodí pouze několikrát denně nakrmit, očistit a vzdaluje se. O mláďatech ale ví, není pravda, že jsou opuštěná,“ zdůrazňuje Petr Skála.

Pokud lidé najdou mládě a chtěli by ho převézt do záchranné stanice, měli by vše nejdřív zkonzultovat s jejími pracovníky.