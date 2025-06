Letní turistická sezona je před námi. Jak se na ni chystají v Chráněné krajinné oblasti Beskydy? A na co by si turisté měli dát pozor? Hostem Českého rozhlasu Ostrava byl František Jaskula, ředitel Moravskoslezského regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Beskydy 22:58 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Množství lidí v horách je veliké a problém je, že jsou všude, říká ochranář z Beskyd (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co vás ochranáře trápí nejvíc?

Je to ta menší část veřejnosti, která nerespektuje pravidla. Jsou to ti lidé, kteří se domnívají, že hory, potažmo příroda je jedno velké sportoviště. Je to atrakce pro jejich zábavu. Vyznačuje se to tím, že lidé vyráží opravdu kdykoliv a kamkoliv do té přírody.

V minulosti to bylo tak, že jarní a podzimní sezona byla klidnější, přes prázdniny byla hlavní letní sezona a potom zimní sezona. Takže to byly vlastně ty dva vrcholy, v létě a v zimě. Dnes je to celoroční.

Máme vybavení, které nám umožňuje pohybovat se po horách kdykoliv a umožňuje nám pohybovat se v horách ve dne i noci. A to je doba, kdy zvířata potřebují nějaké zázemí, svůj domov, svůj klid. A lidé si ani neuvědomují, že těmi svými sportovními aktivitami jim vstupují do jejich přirozeného vývoje a že zvířata už nemají kam se odstěhovat, nemají, kam by utekla.

Jak to vlastně je v CHKO? Mohu tam jako turista jít třeba mimo ten značený chodník anebo ne?

Je to tak, že chráněná krajinná oblast má poměrně volná pravidla, pokud se týká pohybu turistů. Konkrétně Beskydy, které byly vyhlášeny v roce 1973, v podstatě nemají nějaké specifické omezení.

Novější chráněné krajinné oblasti třeba ano. To, kde ten vstup je omezený, tak je v oblastech rezervací. Těch je v Beskydech 60. A když narazím na státní znak a ceduli Národní přírodní rezervace, tak je to to nejlepší, co v ČR máme. Těch je něco přes stovku, šest z toho je v Beskydech.

Pokud narazím na přírodní rezervaci nebo přírodní památku, to je v Beskydech to gró těch chráněných území, tam bych se měl pohybovat výhradně po značených turistických cestách. Jsou to ty přírodně nejcennější území, ty poslední bašty přírody. Velmi často tam máme důkazy o tom, že zvířata se rozmnožují, vyvádějí mláďata, bývá tam standardně klid.

Do toho stačí jeden, dva, tři vstupy lidí do míst, kam vstoupit nemají, do blízkosti hnízdišť nebo do blízkosti míst, kde jsou vyváděna mláďata. A ty rodiče to vyděsí natolik, že buď hnízdo opustí, nebo začnou stěhovat mláďata a stávají se nejrůznější problémy, že o ta mláďata přijdou.

Množství lidí v těch horách je veliké. Problém je, že jsou ti lidé všude. A že nerespektují ta místa, kde se chodit nesmí.

Velké šelmy, jako je rys, medvěd, vlk – každý ví, jak to zvíře vypadá. Ale v Beskydech žijí i jiní vzácní živočichové, o kterých moc lidí nikdy neslyšelo. Například velevrub tupý, lesák rumělkový, rýhovec pralesní. Co je to za živočichy?

To jsou bezobratlí živočichové. Jsou to druhy, o kterých říkáme, že jsou vlajkové druhy. Když zachráníme je a jejich prostředí, tak ochráníme velké množství jiných druhů. Ten první, to byl velevrub tupý.

To je mlž, který žije třeba v náhonech Beskydech – už nám zůstal jeden jediný na Vsetínské Bečvě – a vyžaduje správnou obsádku ryb, protože larvičky těch velevrubů žijí na žábrách pstruhů.

František Jaskula, ředitel Moravskoslezského regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR | Foto: Richard Piskala | Zdroj: Český rozhlas

Ty dva druhy brouků, které jste jmenoval, tak lesák rumělkový je brouk, který když jedenkrát uvidíte, tak si ho v životě s ničím nespletete. Tak krásně červená barva je jednou z nejhezčích červených, co můžete potkat. Je to ale bohužel zvíře, které je malé, potkáte ho jenom pod kůrou někde v starých lesích.

Ale říká nám to, chraňme staré lesy, nelikvidujeme všechny stromy, které usychají, protože pokud to budeme dělat, tak zmizne nejen lesák, ale spousta jiných druhů, které žijí ve stejném prostředí. Ale toho lesáka krásně poznáte.

