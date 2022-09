Příběh pokračuje. Pražská zoo přivezla ze Španělska devítiroční dceru Moji, gorilu Duni

Je pátek před devátou hodinou ráno a tým odborníků z pražské zoo se v parku Cabárceno setkává se španělskými kolegy.

Víc než devadesátikilová gorila Duni je už v transportním boxu. Nastoupila tam úplně bez problému. Už několik měsíců totiž byla zvyklá na to, že právě v tomto boxu každé ráno dostává snídani, třeba své oblíbené hroznové víno. Jak říká její hlavní ošetřovatelka Lucía Gandarillas Chicote trénink se vyplatil.

„Všechno musí být každý den stejné. A to proto, aby se cítila pohodlně. Cesta pro ni totiž bude samozřejmě stresující. Takže od té doby, co jsme sem asi před dvěma měsíci klec – tedy ten přepravní box – dostali, tak jsme Duni připravovali. Byla to část jejího denního tréninku. Jen trochu obtížnější. Do klece totiž musela chodit sama,“ vysvětluje ošetřovatelka.

Po podepsání předávacích papírů se může zamířit na nejbližší letiště. Je v Santanderu a cesta odsud z parku Cabárceno potrvá zhruba 20 minut.

„Já jsem zatím úplně nadšený. Nebudeme předbíhat. Duni je v přepravním boxu, v přívěsu za autem. Doufejme, že to všechno poběží jako do téhle chvíle,“ komentuje dosavadní stav ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Bez uspání

Vrchní veterinář Roman Vodička doplňuje, ze Duni nemusí byt uspaná.

„Kolegové sdělili, že ji neuspávali. Do bedny vlezla bez problémů. Dali jí nějaká sedativa do krmení. Ale samozřejmě to zvíře, když se dostane do bedny a už cítí, že se bude něco dít, nemusí léky přijmout. Podle toho, jak se chová, vypadá, že je klidná. Nechali jí to v medu, takže je možné, že to přijala. Uvidíme během cesty, ale zatím to vypadá dobře,“ říká veterinář Vodička.

Na letišti v Santanderu přicházíme k české vojenskému letadlu CASA, který je tu připraven. Zelený, robustní, transportní box, ve kterém je Duni, pracovníci letiště pomocí ještěrky nakládají do letounu.

‚Téměř dokonalé‘

Duni kouká malým okénkem a dívá se, co se kolem ní děje. Transportní box je krychle zhruba s rozměry jeden a půl metru. Je tam nápis: Duni, příběh pokračuje, což odkazuje na její slavnou matku Moju, která tady ve Španělsku žije.

Po víc než půlhodině je naloženo a čeká se na vzlet.

Zhruba v 17 hodin letadlo přistává ve Kbelích. Během čtyřhodinového letu byla Duni vzhůru a v klidu. Transport tak dopadl na výbornou.

„Duni je přeložená z letadla na auto. Zatím vše proběhlo téměř dokonale. Téměř proto, že jsme ze Santanderu odstartovali o hodinu později kvůli stávce francouzských řídících letového provozu. Ale to je v celém kontextu jen detail,“ dodává ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Odsud míří Duni právě do zoo v Troji, kde ji čeká karanténa. Jako první se pak seznámí s Kisumem, což je nový pražský gorilí samec, se kterým by měla mít v budoucnu mladě.