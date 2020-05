Místo mokřadu komplex Svět záchranářů? ‚45 let jsem o ničem neslyšel a teď je to kauza,‘ říká starosta

Na agenturu se obrátilo ministerstvo životního prostředí s žádostí o odborné stanovisko. „Závěrem je, že ten mokřad je významný z hlediska biodiverzity, tak i z hlediska zadržení vody v krajině. Obecně v dnešní době je nevhodné zastavovat plochy, které jsou zamokřené,“ popsal Luboš Beran ze středočeské pobočky agentury.

Město Lysá nad Labem souhlasilo s prodejem pozemku o výměře 88 000 metrů čtverečních Středočeskému kraji za symbolickou jednu korunu. Ten ale zatím smlouvu nepodepsal.

„My nemáme nic proti projektu Svět záchranářů, ale máme samozřejmě připomínku proti tomu umístění. Je to takový souvislý pás, kde se vyskytují rybníky, mezi nimi i Okrouhlík, mokřady a podmáčené louky,“ kritizuje postoj města opoziční zastupitelka za sdružení Cesta města Martina Tužinská Synková.

Podle ní se proti zastavění mokřadu postavili i místní myslivci a rybáři - a to už před rokem kdy místní samospráva schválila prodej. Na červnovém zastupitelstvu tak chce prosadit odvolání podpisu smlouvy.

Uskupení Lysá nás spojuje taky požádalo o vypracování hydrologického posudku, který má redakce má k dispozici. Pracoval na něm Petr Bašta z Katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování na České zemědělské univerzitě.

„V tomto případě se jedná také o lokalitu úzce navázanou na výše zmíněný občasný tok. Jedná se o tzv. vztahovou zónu vodního toku, která definuje oblasti v jeho bezprostředním okolí, které s tokem těsně komunikují. Tyto plochy jsou tokem aktivně ovlivňovány a aktivně tok ovlivňují,“ píše se v něm.

Jinými slovy: bez mokřadu může v létě půda extrémně vysychat, na jaře zase může být oblast zranitelná povodní.

Mokřad Žabák v Lysé nad Labem

Mokřad s pamětí

I podle biologa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Radka Lučana je okolí Lysé obecně velmi suché. „Je to jedno z mála míst, kde se ta voda udržuje samovolně. Z historických map víme, že to místo bylo podmáčené i v minulosti, dlouhodobě se drželo ve vlhkém režimu,“ vysvětlil.

Už v 19. století bylo území zakresleno jako vlhká louka, poté došlo postupně k vysoušení. Voda se do oblasti ve větším množství vrátila taky letos v únoru. Došlo k ucpání odtoku a vzniklo tam malé jezero. I díky tomu se tam začalo vyskytovat ještě větší množství chráněných druhů i obojživelníků.

„Krajina má paměť. Začaly tam hnízdit druhy, na jejichž ochranu v krajině investujeme značné prostředky. Je to třeba čejka chocholatá nebo kulík říční, kteří v naší krajině prakticky vymizeli. Týká se to i obojživelníků. Byly tam desítky ropuch zelených a dokonce kuňky obecné, kterou jsou dnes kriticky ohrožené,“ vyjmenoval biolog Lučan.

‚Je to kauza‘

Podél okraje mokřadu je plánovaný obchvat města - podle opozice to ale mokřad neohrozí. Starosta Lysé nad Labem z ČSSD Karel Otava říká, že jde pouze o politickou kauzu. „Bydlím tam 45 let a o ničem jsem v životě neslyšel a teď je to nějaká kauza, která se rozpoutala. Známe je z celé republiky, u každé velké investice,“ uvedl.

Podle něj je potřeba nechat finální rozhodnutí na odbornících. Svět záchranářů je ale podle něj důležitá investice. Mohou tam cvičit záchranné složky, ale sloužit má i školákům a přípravě na krizové situace.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO říká, že je předčasné investici řešit. Stavba totiž musí projít studií pro posouzení dopadů na životní prostředí. „Mluvíme o dlouhodobé vizi. V souvislosti s koronavirem to není prioritní investicí. Dohadujeme se o smlouvě, protože i s ohledem na koronavirus tam máme nějaké lhůty, které bychom rádi prodloužili. V tuhle chvíli to není na stole,“ dodala.