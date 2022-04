Návrat motýla jasoně červenookého do české přírody. Ve vesnici na Hradecku začal jeho odchov

V jedné z vesnic na Hradecku začal odchov vzácného a v Česku ohroženého motýla jasoně červenookého, kterého se ochranáři snaží vrátit do přírody. V minulých dnech proto přivezli tento druh z Polska. O odchov jasoně červenookého se teď snaží chovatel motýlů Miloš Andres. Hradecko 22:37 16. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jasoň červenooký | Zdroj: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR

„Když se podíváte na listy těchto kytek, tak tady už housenka je,“ ukazuje chovatel motýlů na černou chlupatou housenku jasoně červenookého, která měří asi půl centimetru. Společně s dalšími asi 250 ji ochranáři přivezli ze záchranné chovatelské stanice motýlů polského Krkonošského národního parku.

V květináčích, které jsou zabalené do tkaniny na ochranu proti predátorům a kde mají housenky rostliny a místo na slunění, stráví asi jeden a půl až dva měsíce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V jedné z vesnic na Hradecku začal odchov vzácného motýla jasoně červenookého

Dospělí jedinci by mohli vyletět asi v polovině června. „Už letos jsou připraveni na páření, protože celý jejich vývoj proběhne v tomto roce. Už letos se motýli vylíhnou,“ vysvětluje postup Miloš Andres pro Český rozhlas Liberec.

„Já je tady musím nechat nějakým způsobem spářit, nechat je vyklást, celý ten chov otočit a teprve až nová vajíčka, která z nich získám, opět nechám přes zimu až do příštího roku a v dalším roce potom počítáme s tím, že těch jedinců bude ještě víc.“

Asi za dva měsíce motýly dorostou až do velikosti čtyř a půl až pěti centimetrů. Příští rok by se jich podle hradeckého chovatele mohlo vylíhnout asi 400. Pak by mohli ochranáři motýla začít vysazovat ve vybraných lokalitách v Krkonoších.

„Jde o projekt na záchranu jednoho z nejohroženějších motýlů Evropy, který je považován pro svou velikost, nápadnost a ikoničnost za takového motýlího krále,“ popisuje koordinátor ochranářské skupiny JARO David Číp.

Fotogalerie (4)



V Česku v minulosti jasoň úplně vyhynul. Na Moravě se ho podařilo navrátit v okolí Štramberka. Podle Čípa bude mít opětovné vysazení tohoto motýla vliv i na další živočichy a rostliny.

„Pokud se nám podaří vrátit jasoně červenookého do české přírody, do Krkonoš, tak to nám ukáže, že se nám to životní prostředí podařilo natolik zlepšit, že to bude vyhovovat i celé řadě dalších druhů,“ říká ochranář.

„Protože jasoň červenooký je mimořádně citlivý k životnímu prostředí a vymírá po celé Evropě. Pokud by to tedy vyhovovalo jemu, tak to bude vyhovovat i celé řadě dalších vzácných živočichů a rostlin. A taková krajina by měla vyhovovat i člověku,“ dodává.

Ochranáři doufají, že pokud se ve čtyřech vybraných lokalitách bude jasoni červenookému dařit, rozšíří se pak do celých Krkonoš.