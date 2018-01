Hrozí hromadné vymírání živočichů. V oceánech dramaticky přibývá mrtvých zón

Znečištění moří a oceánů je alarmující, varují oceánologové i ochránci přírody

Oceány jsou velmi znečištěné těžkými kovy, pesticidy, ropou z havárií tankerů nebo těžebních plošin. A pak také plasty. Už loni vědci na Světovém ekonomickém fóru varovali, že v roce 2050 může být v oceánech víc plastů než ryb.

Každoročně se podle organizace Greenpeace do vody dostane až 12 milion tun plastů. Už za sedm let by to mělo být dokonce dvakrát tolik.

Zbytky rybářského vybavení a slivy z pobřeží jsou dva největší zdroje plastového znečištění oceánů. Jak se plast postupem let rozpadá, jeho mikroplastové částice si někteří živočichové pletou s potravou, což je pro ně velmi nebezpečné.

„Až 90 procent mořských ptáků má v sobě kusy plastu,“ doplňuje alarmující fakta Jan Freidinger z organizace Greenpeace.