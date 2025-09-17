Muzeum minerálů, které vzniklo náhodou. Vystavené drahé kameny našli klienti centra v Tloskově
Muzeum, které vzniklo vlastně náhodou při koronavirové pandemii, hledalo vedení Centra sociálních služeb Tloskov u Neveklova na Benešovsku pro své klienty jako novou venkovní aktivitu. Začalo pořádat geoexpedice do nalezišť minerálů a drahých kamenů. Nálezů ale bylo tolik, že centrum vybudovalo muzeum minerálů.
Podle Luboše Vrtišky z Národního muzea, který s expozicí pomáhal, jsou v Česku stovky ložisek zajímavých minerálů. Klienti z Tloskova už jich navštívili desítky. Přivezli si a v nové dílně také opracovali třeba železité křemeny, růženíny, turmalíny, acháty, zkamenělá dřeva, jaspisy, amonity a další.
V muzeu jsou také vzácné minerály, které centrum dostalo od různých sběratelů jako podporu tohoto výjimečného projektu.
Ve vestibulu zámku je sedm velkých nasvícených vitrín a v nich jsou stovky minerálů nejrůznějších barev a velikostí.
Za prohlédnutí ale stojí i samotný vestibul. Na stěnách je totiž jedenáct nových obrazů od akademické malířky Ivany Lipské, na kterých je zachycená historie tloskovského zámku, kde dnes sídlí Centrum sociálních služeb.
Ve vestibulu byl také nedávno proveden průzkum podzemí kvůli statice a našly se staré zdi a podlahy, které mohou sahat až do patnáctého století. To nyní ověřují odborníci, nález je ale možné vidět prosklenou podlahou.
Den otevřených dveří
Vedle otevření muzea minerálů, má celé centrum ve středu den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou podívat do domácností klientů, kteří je rádi provedou a také můžou navštívit různé aktivizační dílny.
Probíhá zde arteterapie, kde klienti tvoří obrazy. V centru je i mýdlařský a svíčkařský ateliér, řezbářská dílna, ale je otevřený i statek, kde klienti pěstují květiny a zeleninu, a zookoutek.
Muzeum je otevřené v týdnu vždy od devíti do šestnácti hodin. Pokud by chtěl někdo dorazit o víkendu, tak se stačí předem domluvit a může se tam přijít podívat.