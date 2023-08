Za houbu považují i záchodovou štětku. Aplikacím na určování hub v mobilu se nedá věřit, říká odborník

Kvůli suchu uhynuly na okraji Moravského krasu stovky raků. Ochránci řeší, jak do potoka dostat vodu

„Situaci sleduji už několik let. Vypadá to, že populace na to je připravená, každý rok jich desítky pomřou, ale většina populace zůstávala nedotčená. Letos to sucho bylo výrazně větší,“ říká zoolog.