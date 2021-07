Pasti, jed i hadi. Australští farmáři hledají způsob, jak se zbavit ničivé invaze myší

V Austrálii se debatuje nad tím, jak se vypořádat s obrovskou myší invazí na východě země. Jed? Kontrolní úřad říká „ne“. Hadi? To by mohlo vytvořit jiný problém. Co tedy zbývá? Reportér Steve Evans z listu The Canberra Times nyní zjišťoval, jakými způsoby farmáři s přemnoženými hlodavci bojují, píše server BBC.

