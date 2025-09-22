Na Broumovsku žijí tři vlčí smečky. V jedné z nich se rozmnožuje také třínohá vlčice
Populace vlka obecného na Broumovsku a okolí je stabilní. Ve třech smečkách tam v posledních letech žije zhruba patnáct až dvacet vlků. V chráněné krajinné oblasti Broumovsko letos zaznamenali třináct útoků vlků na hospodářská zvířata, což je oproti minulých rokům výrazně méně. Informoval o tom zoolog správy CHKO Broumovsko Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
V minulých letech se zaznamenané útoky vlků na Broumovsku pohybovaly ročně v desítkách případů.
Dva vlci, kteří utekli z výběhu v Srní na Klatovsku, jsou stále na svobodě. Ukázaly to testy DNA
Podle Kafky je nereálné stanovit přesný počet vlků, stejně tak přesný počet letošních vlčat. „Rozmnožování je letos potvrzené ze všech tří smeček, počet smeček se dlouhodobě nemění. Reprodukce pravidelně probíhá, počty zvířat oscilují kolem očekávatelného počtu, tedy pět až sedm jedinců pro každou smečku,“ řekl Kafka.
Zajímavostí je podle něj to, že v Javořích horách se již druhým rokem rozmnožuje třínohá vlčice.
„Je to potomek zdejší smečky. O příčině ztráty končetiny nevíme. Handicap jí limituje v pohybu, ale zvíře si s tím zatím poradilo,“ řekl Kafka. Podle něj je pozoruhodné, že zvíře s takovýmto handicapem se může v přírodě plnohodnotně vyskytovat. Tato vlčice s vlčaty je známá z fotopastí.
Výskyt vlků
Podle experta na velké šelmy z Mendelovy univerzity v Brně a odborného garanta projektu Hnutí Duha Šelmy Miroslava Kutala třínohá vlčice ve smečce začala po upytlačení původní matky tvořit rodičovský pár. „Nevíme, zda s původním samcem nebo s jiným, to ukážou až výsledky genetiky,“ sdělil Kutal.
Vlka, který utekl z výběhu na Šumavě, stále neodchytili. Pracovníci zatím neví, jak se dostal ven
Jedna vlčí smečka má jádrovou oblast ve zmíněných Javořích horách, druhá smečka ve Vraních horách a třetí v polském národním parku Góry Stolowe. Vraní a Javoří hory se rozprostírají na hranici s Polskem. Odlehlé Broumovsko v severní části Královéhradeckého kraje v okrese Náchod je obklopené ze tří stran Polskem.
V Královéhradeckém kraji byl výskyt vlka obecného potvrzen již také v Krkonoších a Orlických horách. Trvalý výskyt vlků se tak v Královéhradeckém kraji potvrzuje několik let v řadě téměř v celém česko-polském pohraničí.