Na Karlovarsku bojují s kůrovcem v lesích. Fungují napadané stromy i feromonové pasti

Lapák, loupák, závrt. Způsobů boje proti kůrovci v českých lesích existuje opravdu mnoho. V okolí Chebu škůdce hubí místní lesníci, situace s broukem se tam přitom poslední dobou lepší. Náplň jejich denní práce pro Český rozhlas Karlovy Vary popsal Michal Bolvár z lesního závodu Kladská. Chebsko 18:34 16. července 2025

S Michalem Bolvárem, výrobním náměstkem lesního závodu Kladská, přicházíme k pokácenému stromu. K čemu slouží? „Stojíme u klasického obranného opatření, které my lesníci nazýváme lapák. Je to pokácený smrk, do kterého bude kůrovec nalétávat,“ popisuje Bolvár odchyt.

V ruce drží nástroj s dřevěnou rukojetí a špachtlí na konci. „To je takzvaný loupák, tím lesník odlupuje kůru jak ze stojících stromů, tak zejména z lapáků, kde monitoruje vývojové stadium kůrovce a podle počtu závrtů monitoruje stupeň napadení,“ vysvětluje dále.

„Tady pod kůru, když se podíváme, tak vidíme závrt. Když to odloupneme, tak se vám objeví požerek, to jsou vyhlodané chodbičky. Tady je zase mateční chodba, kterou vyhledala samička. Tam nakladla vajíčka, z vajíček se vylíhly larvy a ty hlodaly cestičky,“ poukazuje na kusu dřeva.

Poté ukazuje na jeden specifický exemplář, který tam sídlí. „Na konci cestičky se larva zakuklila a tady z té kukly se vylíhnul brouk, který ještě nestihl ze stromu vyletět. Vidíte, že je světlejší, ale za chvíli už by z toho stromu vyletěl,“ doplňuje.

Na kůrovce však fungují i jiná opatření. „Stojíme u feromonového lapače. Tady vevnitř je pověšená feromonová návnada, která láká kůrovce. On pak letí za pachem feromonu, který ho láká a spadne tady do plastové vaničky,“ ukazuje jinou past na lesního škůdce.

Dobrou situaci s kůrovcem hlásí Lesy České republiky na Karlovarsku. Podle mluvčí Evy Jouklové je to především díky prevenci v lesích – tedy lapáky a lapače, a kůrovcové stromy permanentně vyhledáváme a okamžitě zpracováváme.

Nejúčinnějším bojem proti kůrovci je podle Lesů České republiky odvézt napadené dřevo z lesa.