Na Mostecku otevřeli ornitologové největší ptačí park v Česku. Lákají sem i dudka chocholatého

Vedoucí oddělení ochrany ptáků v České společnosti ornitologické Martin Bacílek uvedl, že v budoucnu by mělo jít o druhově bohaté území s loukami, mokřady a smíšenými lesy. Ochránci ptáků by sem chtěli přilákat i dudka chocholatého, který se má stát symbolem tohoto místa.

Na Mostecku ornitologové otevřeli největší ptačí park v České republice

V parku už teď žije také velké množství savců – jeleni sika, divoká prasata, lišky nebo zajíci. Návštěvnický okruh v jihozápadní části ptačího parku je už přístupný veřejnosti. Česká společnost ornitologická plánuje do budoucna park dále rozšiřovat.

Ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek uvedl, že pozemky odkoupili od státního podniku Diamo za 29 milionů korun. Devadesát procent nákladů pokryly dotace z fondu Spravedlivé transformace.

Ornitologové také obnovili některé přírodní prvky a odstranili dřeviny, které do dané oblasti nepatří. Do dvaceti let plánuje Česká společnost ornitologická otevřít ptačí park v každém kraji České republiky.