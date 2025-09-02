Na nádrži Nýrsko začala velká rekonstrukce. Zlepší kvalitu vody a umožní reagovat na změny klimatu
Pitnou vodu z nýrské přehrady odebírají několik města a obcí v regionu, například Klatovy, Domažlice, Nýrsko, Švihov nebo Horšovský Týn. Sdružení těchto obcí začalo s modernizací úpravny vody v Milencích, která pro ně vodu zpracovává. Přehrada je sice považována za nejkvalitnější velký zdroj pitné vody v regionu, i tam už se ale projevuje zhoršení kvality změnou klimatu. Původní technologie úpravny z 80. let minulého století už pomalu dosluhuje.
„Písková filtrace, to je jediný nynější stupeň, kterým čistíme vodu. Je to voda, která prochází přes velké pískové lože a tam se odstraňují nečistoty,“ říká pro Český rozhlas Plzeň vedoucí úpravny vody v Milencích Jan Tureček a ukazuje na několik bazénků.
00:00 / 00:00
Rekonstrukce nýrské přehrady vyjde na 359 milionů. Na vodě se projevilo zhoršení kvality změnou klimatu
„Seshora přitéká voda surová a ta prochází skrz pískové lože. Dole už je vyčištěná upravená voda, která už potom jde do domácností. My budeme přidávat ještě jeden technologický stupeň,“ vysvětluje.
Přehrada začala mít v roce 2014 první problémy s takzvanými pikosinicemi. Přestože to podle Turečka není závadná látka, která by dělala problém v rámci vody, ztěžuje samotné zpracování vody. Úpravna se proto dohodla s majitelem, tedy s účelovým sdružením.
„Díky nim jsme mohli připravit výrazně velkou rekonstrukci celé úpravny vody, která se nakonec nezaměřuje pouze na pikosinice, ale zaměřuje se na kompletní rekonstrukci, intenzifikaci celé úpravny vody, veškerých technologických částí tak, abychom dokázali reagovat i na klimatické změny, které nastávají v rámci surové vody v přehradě ve vodním díle Nýrsko. Ale vody je tady velké množství a zejména velmi kvalitní,“ zdůrazňuje Tureček.
Tři etapy
Celá stavba je rozdělená na tři etapy. „První etapa je po stránce technologie nejdůležitější, to znamená doplnění ultrafiltrace, to jest čerpací stanici a k tomu stavebně obalit. Když to zjednoduším, postaví se nový domeček pro čerpací stanici,“ přibližuje projektantka Jitka Malá.
„Druhá etapa se hodně týká sanací, budou se sanovat betonové konstrukce – jak stropy, tak i to, kde je už pitná voda, betony v akumulační nádrži. Ve třetí etapě už to jsou potom hlavně provozní budova a nějaké pomocné provozy, které jsou tady po stavební stránce,“ dodává.
Koordinátorem projektu za sdružení obcí je starosta Nýrska Miloslav Rubáš (Sdružení nezávislých kandidátů). „Akce je rozčleněná do tří etap, celkový náklad je někde okolo 359 milionů korun bez daně,“ popisuje.
„Na každou etapu máme přislíbeno 50 milionů korun z ministerstva zemědělství. Samozřejmě na kraji budeme jednat a usilovat také o získání dotace. Myslím, že to není jenom stavba klatovského okresu a je to významná stavba pro celý plzeňský region,“ upozorňuje Rubáš. První etapa prací skončí v prosinci roku 2027, celá rekonstrukce bude hotová o dva roky později.