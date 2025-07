Na Pálavě se vyskytují šakali, potvrdili ochránci přírody. Fotopast zachytila dva dospělé jedince

Ochránci přírody potvrdili výskyt šakalů na Pálavě. Přítomnost šelem zachytila fotopast v národní přírodní rezervaci Tabulová. V tiskové zprávě o tom ve čtvrtek informovala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová. Šakali Českem migrují už několik let, jejich přítomnost na Pálavě ale kamery zachytily vůbec poprvé. Brno 14:27 17. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šakala zachytila fotopast na Pálavě vůbec poprvé (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Na snímcích z fotopasti, kterou ochránci umístili v národní přírodní rezervaci na začátku jara, jsou v jednom okamžiku zachyceni hned dva dospělí šakali obecní. „Nejde o žádnou senzační zprávu. O tom, že se šakal na Pálavě vyskytuje, jsme sporadicky dostávali informace již několik posledních let, ale až letos jsme si jeho přítomnost sami ověřili na snímcích z naší fotopasti. Dva jedinci byli zachyceni na nočních záběrech v národní přírodní rezervaci Tabulová poblíž obce Perná,“ uvedl Pavel Dedek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Svěřepí šakali zavile vyjí už i na Pálavě.

Fotopast v NPR Tabulová zachytila dva dospělé jedince. Jejich výskyt je poprvé oficiálně doložen. Šakal se do Česka šíří z jihu a zvládá i krajinu ovlivněnou člověkem. Video: AOPK@iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/cwStnduom4 — iRozhlas.cz jižní a východní Morava (@iRozhlasJVM) July 17, 2025

Šakal se šíří přirozeně z Balkánu. Do Česka doputoval přes Maďarsko, kde už jde o poměrně běžný druh, a Slovensko. Udává se, že jednou z možných příčin současné expanze šakala do nových teritorií je změna klimatu a zkrácení doby s trvalou sněhovou pokrývkou v oblastech, které obsazuje. Roli hraje ale i proměna krajiny a její migrační prostupnost či absence konkurenčních druhů v lokalitě, například vlků.

Šakal je potravní oportunista, v potravě má zastoupenou rostlinnou i živočišnou složku, živí se i mršinami. Z živočichů loví především ty drobné, kdy více než polovinu potravy tvoří hlodavci. Z rostlinné potravy převažují zralé plody.

„Nepřichází žádný nový super predátor, který by se živil lidmi. Je to prostě liška na vyšších nohách. Rozdíl v tom potravním spektru je možná v tom, že je to druh, který víc preferuje ve srovnání s liškou drobné hlodavce,“ říká Pavel Dedek.

V ČR jde stále ještě o nový druh. Na rozdíl třeba od norka amerického, mývala severního nebo psíka mývalovitého se šakal dostal na české území bez přímého přičinění člověka. Jde o menší šelmu než vlk, velikostí je blíže lišce. Na člověka nemá důvod útočit, a lidem se, stejně jako liška, vyhýbá.

CHKO Pálava má rozlohu zhruba 83 kilometrů čtverečních, vyhlášena byla v roce 1976. Ceněné jsou v ní především biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí, také teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.