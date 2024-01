Na Stezce Českem vznikají nouzové útulny. Lesy ČR jich na trase plánují postavit dvacet

Podle serveru Ekolist.cz vyčlenil státní podnik Lesy ČR na stavbu útulen čtyři miliony korun. Stavba jedné útulny by měla stát zhruba 200 tisíc. Podnik by měl útulny stavět jenom na státních pozemcích, a pokud by měly vzniknout na chráněných územích, bude jejich umístění konzultovat s ochránci přírody.

„Nyní vybíráme vhodná místa pro jejich stavbu a připravujeme projektovou dokumentaci s jednotným designem dvou variant, a to horských objektů se šikmým sklonem střechy a těch ostatních v nižších polohách,“ uvedl ekonomicko-správní ředitel Lesů ČR Zbyněk Šmída.

Útulny mají sloužit všem lidem, kteří během putování potřebují nouzově přenocovat, odpočinout si nebo se schovat před nepřízní počasí. První postavená útulna má tvar písmene A, je zastřešená a má otevřené vstupní průčelí. Uvnitř je stůl s lavicemi a pohodlně by v ní měli přenocovat až čtyři lidé.

Druhá útulna aktuálně vzniká těsně pod Klínovcem v Krušných horách. Její dokončení zatím komplikuje počasí. „Až to počasí dovolí, položíme střechu a dřevěné pódium na spaní. Na jaře bude hotovo,“ řekl severočeský ředitel Lesů ČR Václav Bašta.