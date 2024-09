Na Šumavě po šesti letech končí projekt Život mokřadům

Rokytecké slatě, Bučina, Mrtvý Luh nebo Zhůří. To je jen část ze šumavských mokřadů, do kterých se opět vrátila voda, a to díky projektu „Life for mires“ – „Život mokřadům“.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Díky projektu se vrátily i některé živočišné druhy, například vzácný pták chřástal vodní. Poslechněte si víc

Kromě revitalizace rašelinišť a mokřadů, jež lidé v minulosti uměle odvodňovali, zahrnoval i třeba navrácení potoků z regulovaných rovných koryt do původních meandrujících.

Šestiletý přeshraniční projekt podpořily evropské dotace a přišel na 150 milionů korun. Kromě Národního parku Šumava se na něm podílely i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nebo Národní park Bavorský les.

Projekt, jenž probíhal od roku 2018, letos končí. „Povedlo se nám vše, co jsme si předsevzali, a ještě něco navíc. Naším cílem bylo 2 000 hektarů mokřadů, toho jsme dosáhli.“ popsal Lukáš Linhart ze Správy Národního parku Šumava.

4:18 Tisíce litrů borůvek. Je těžké prokázat, že velkosběrači je nemají pro ‚vlastní potřebu‘, říká park Šumava Číst článek

„Dále jsme chtěli napravit 13 kilometrů potoků a povedlo se nám 29 kilometrů. K tomu jsme ještě zablokovali přes 200 kilometrů odvodňovacích kanálů a obnovili 26 rozsáhlých pramenných svahů. Tam jsme docílili toho, že odvodňovací systém přestal fungovat a voda dnes odtéká po povrchu a spousta se jí zpětně zasakuje,“ dodal Linhart.

Díky revitalizaci se na místo vrátily i některé živočišné druhy, například vzácný pták chřástal vodní, jeřáb popelavý nebo kulík říční.

Správa NP Šumava se dále bude věnovat dílčím projektům především z Operačního programu Životní prostředí. V plánu je mimo jiné expandovat do chráněné krajinné oblasti.