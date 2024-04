Nadcházející dva týdny budou zásadní pro úrodu ovoce. Celonoční mrazy mohou mít fatální důsledky

O letošní úrodě ovoce v Česku rozhodnou následující dva týdny, pro něž meteorologové předpovídají noční mrazy. Protože je letošní vegetace ovocných stromů až o měsíc urychlená, mrazy mohou ohrozit všechny ovocné druhy včetně hlavního druhu jabloní, uvedl v pondělí předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík. Holovousy 19:31 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O letošní úrodě ovoce v Česku rozhodnou následující dva týdny (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Po rekordně teplém víkendu přijde podle meteorologů do Česka výrazné ochlazení. Meteorologové očekávají déšť nebo přeháňky, ve vyšších polohách bude sněžit. Přízemní mrazíky se mohou objevit od noci na úterý, od čtvrtka se čekají noční mrazy až minus dva stupně Celsia.

„Děsí nás na tom především to, že chladná vlna má trvat velmi dlouho. Pravděpodobnost mrazivých nocí nebo rán je velmi vysoká,“ uvedl Ludvík. Důležitá podle něj bude délka mrazu. „Při celonočních mrazech o délce šesti až deset hodin, by mohly být škody fatální,“ řekl. Menší škody se dají čekat při přízemním mrazu, který by trval nad ránem dvě až tři hodiny.

Dubnová vlna chladného počasí není podle ovocnářů ničím neobvyklá. „Zásadním problémem je to, že vegetace je téměř měsíc vpředu. Stromy jsou ve fázi, ve které bývají v polovině května. Peckoviny jsou odkvetlé, naplno kvetou jabloně. Citlivost stromů na mráz je vysoká,“ řekl Ludvík.

Mrazy jsou ohrožené všechny ovocné druhy včetně jabloní, zatímco v minulosti ve druhé polovině dubna se škody z mrazů týkaly především meruněk, broskví a třešní. Chladné počasí s deštěm a větrem neprospívá ani opylení květů, protože včely v takovém počasí nelétají.

Ovocnáři se mohou pokusit sady před mrazy ochránit ohříváním svícemi, pálením štěpky a slámy, používám protimrazových zamlžovačů, promícháváním vzduchu ventilátory. Zvládnou to zhruba u pěti až deseti procent sadů. Pokud však jsou mrazy silné a trvají řadu dní, je obrana velmi obtížná a také velmi nákladná.

„Ohřátí hektarového sadu o dva stupně parafinovými svícemi na celou noc přijde asi na 50 000 korun,“ uvedl Ludvík. Pokud by mrazy měly trvat více dní, ztrácelo by takové ohřívání sadů vzhledem k hodnotě zachráněné úrody ekonomický smysl. Pojištění proti jarním mrazům lze podle Ludvíka sjednat jen velmi omezeně u jahod a jabloní.

Jarní mrazy sráží v posledních letech úrodu ovoce v ČR poměrně často. Škody z mrazů ovocnáři utrpěli zejména v letech 2019, 2017, 2016 a 2011.

Mimořádně zapůsobily květnové mrazy v roce 2011, kdy bylo poničeno 10 500 hektarů sadů. Sklizeň ovoce tehdy klesla na pouhých 101 249 tun a patřila mezi nejnižší sklizně za posledních 50 let. Loni mrazy významně poškodily výsadby meruněk a také broskví, celková sklizeň ovoce loni činila podprůměrných 121 946 tun.