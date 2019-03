Ředitel NP Šumava Hubený: Další omezování cest nechystáme, těžba dřeva bude postupně klesat

Národní park Šumava čekají letos zásadní změny. Park připravuje nové členění svého území – chtěl by rozšířit takzvané klidové zóny a otevřít turistům nové trasy. Nové zóny by podle ředitele šumavského národního parku Pavla Hubeného neměly ovlivnit přístupnost do území. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:39 2. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní park Šumava | Foto: Honza Groh, Creative Commons Attribution 3.0 Unported

„Vstup do klidových území bude umožněn jen na vyhrazené značené cesty,“ říká Pavel Hubený ve vysílání Radiožurnálu. Tato oblast momentálně leží na 13 % rozlohy národního parku.

„Odborný návrh momentálně směřuje k 22 procentům. Změny na nejcitlivějším území jsou momentálně diskutovány s odborníky i veřejností, námitky poté průběžně vyhodnocujeme,“ dodává.

I další zóny parku se ale dočkají změn. „To území, kde bude kompenzační opatření za tetřeva hlušce, bude mimo turistické stezky nepřístupné celoročně. Tetřev je citlivý v době zimování, potom v době vyvádění mláďat a potřebuje nějaký čas, až se nakrmí – v srpnu a září. Je pro něj ideální, aby nebyl rušen po celý rok,“ vysvětluje Hubený.

Počet návštěvníků podle něj narůstá, ale pokud se to přímo nedotkne daného přírodního druhu, tak k další regulaci cest zatím nedojde.

Jak to chce příroda

Vzniká však zóna přírodní, která je určena k tomu, aby se tu odehrávaly procesy neregulovaně. „Národní park nemáme proto, abychom se chodívali dívat na les, jak si ho připravuje lesník, ale příroda,“ myslí si Pavel Hubený. Do patnácti let prý nehrozí, že by měl park jakkoli měnit přístup ke svým lesům.

Výnosy z těžby se podle jeho odhadů však budou snižovat. Do patnácti let očekává ustálení současného stavu, ale v horizontu padesáti let je podle něj jasné, že těžba klesne na minimum.

To znamená, že se bude muset změnit systém financování národního parku. Část momentálního rozpočtu tvoří příspěvek ministerstva životního prostředí a druhá část plyne právě z prodeje dřeva.