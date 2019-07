Vlčice dostala antikoncepci. V návštěvnickém centru v šumavském Srní už není místo k množení smečky

Čtrnáct vlků už žije ve výběhu v návštěvnickém centru v Srní na Šumavě. To je jen o jednoho méně, než dovoluje kapacita. Vedení národního parku proto dočasně zastavilo množení zvířat. Srní 12:57 6. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlky mohou lidé na vlastní oči vidět v Srní na Šumavě. Žijí zde v oploceném areálu, nad kterým vede lávka pro návštěvníky | Foto: Jiří Čondl

Výběh obývá celkem sedm samců a sedm samic. Samce Grega a samici Pandoru přivezli pracovníci šumavského národního parku ze dvou zoologických zahrad, ostatní zvířata jsou jejich potomci narození přímo v Srní. Protože teď už je výběh na hranici svých možností, dostala samice z vůdčího páru antikoncepci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vlci se výběhu v Srní na Šumavě úspěšně množí. Pro další mláďata už tam ale není místo. Vedení národního parku proto musí zvířatům nasadit antikoncepci. Podrobnosti se dozvíte od Martiny Klímové

Na podzim se pak podle mluvčího parku Jana Dvořáka počítá navíc s podáním antikoncepce všem zvířatům jednoho pohlaví. Jestli to budou samci, nebo samice, rozhodne veterinář.

Jak vysvětlil Jan Dvořák, ideální by bylo předat 12 vlčat jiným chovatelům kdekoli v Evropě. Je to ale obtížné, protože počet chovů je omezený a málokterý chovatel vezme cizí zvíře do už fungující smečky.

Největší šancí by bylo, kdyby někde vznikal úplně nový chov. Zatím ale o žádné takové aktivitě neví. Za celou dobu opustilo šumavskou smečku jen jedno mládě, které našlo nový domov u soukromého chovatele v Polsku.

Národní park Šumava založil chov v roce 2015, kdy získal samce ze zoo v Plzni a samici ze zahrady v bavorském Lohbergu. Osmiletá vlčice byla od té doby březí už třikrát. Smečka se tak postupně rozrůstala a mezi jejími členy vznikla hierarchie.

Život těchto vlků můžou návštěvníci sledovat z dřevěné lávky, která vede nad výběhem. Centrum v Srní je otevřené každý den od půl deváté ráno do pěti hodin odpoledne.