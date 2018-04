Američtí vědci skenují Žofínský prales v Novohradských horách. O data má zájem NASA

Na kopci naproti Žofínskému pralesu stojí dvě zaparkované dodávky s anténami. Je to zázemí specialistů švýcarského AeroScoutu. Jejich čtyřmetrová helikoptéra právě přistává.

Zatímco samotný let byl v autonomním módu, start a přistání je s ohledem na náročný terén v ryze manuálním režimu - na starosti ho má Benedict.

Ve firmě začal pracovat ještě za svých studií, to bylo před deseti lety.

Kromě pilotování, se kterým ve firmě začínal, se podílel i na vývoji tohoto specifického stroje z uhlíkových vláken. Nejpyšnější jsou na superpřesné autonomní řízení.

Stroj ve vzduchu vydrží maximálně hodinu a půl a unese 18 kilo zátěže. Zařízení včetně mobilní pozemní základny 3D scanneru pracuje s rozlišením 5000 bodů na m2 a vyjde zhruba na 8 milion korun.

'Češi odvedli kus práce'

Náklady na letecký monitoring českého žofínského pralesa švýcarskými leteckými specialisty jdou za Američany z Brownovy univerzity. Česko si vybrali díky unikátní lokalitě, jakou je 180 let chráněný Žofínský prales, a také díky práci, kterou na projektu odvedli experti z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Jak pro Radiožurnál říká Casey Koshwinová z Brownovy univerzity, v předstihu před ostatními používají pokrokové metody.

„Čeští specialisté, kteří tu pracují, odvedli ohromný kus práce. Jejich přesná měření, prováděná laserovými skenery ze země, srovnáme s daty z helikoptéry a pak je přidáme do softwaru, který také vznikl u vás. Umí skvěle propojit spoustu dat z měřidel do přesného 3D modelu stromu. Takže jsme tu u vás nejen pro světově unikátní lokalitu žofínského pralesa, ale i pro tu možnost pracovat s vašimi experty.“

Prales je pro výzkumníky cenný proto, že v něm mohou sledovat celý proces života i zániku rostlin. Data o uhlíkovém nebo vodním cyklu budou díky práci našich vědců nepřesnější v historii.

Využití přesných dat o lesích bude mít v návaznosti na globální oteplování obrovský význam. Dalším lesem, kde by už američtí vědci chtěli využít know-how z Žofína, bude zřejmě některý z tropických pralesů. Kompletní software pro přesné lesní měření z vesmíru by měl být k dispozici do pěti let.