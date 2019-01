Nejchutnější jablka z loňské sklizně? Odrůda Andera z Holovous, rozhodli ovocnáři

Degustátory Andera nejvíce zaujala celkovou chutí. Na předních příčkách se umístila i při hodnocení vzhledu, konzistence dužniny, šťavnatosti, slupky a vůně. Jablka degustátoři posuzovali naslepo, jejich název neznali. Vzorky pocházely z jablek ze sadů v okolí Holovous.

Odrůdu Andera vyšlechtili výzkumníci z Holovous křížením odrůd Melrose a Rubín. Do registru odrůd byla zapsána v roce 2015. Červené plody Andery jsou velké, váží až čtvrt kilogramu a mají kulovitý tvar.

„Dužnina je krémová, jemná, chruplavá, pevná, šťavnatá a navinule sladká. Andera zraje začátkem října. Trvanlivost plodů je dlouhá, mohou být skladovány až sedm měsíců,“ uvedl Paprštein. Andera velmi málo trpí padlím, odolnost vůči strupovitosti má střední.

Za Anderou skočila na druhém místě odrůda Meteor, která degustace vyhrála v letech 2017, 2014 a 2010.

Třetí byl kříženec HL 155-05, který vznikl v holovouském ústavu zkřížením odrůd Meteor a Rubinola.

Odrůda je zatím označená jen číslem. Patří totiž mezi takzvané novošlechtění a dosud nebyla registrována, a nemohla být tedy ani uvedena na trh. V obchodní síti silně zastoupené odrůdy Golden Delicious či Gala se letos nijak neprosadily a skončily v závěrečné části pořadí.

Čech sní přes 20 kilo jablek ročně

O pořadí 46 posuzovaných odrůd letos rozhodlo 135 degustátorů. Degustace v Holovousích mají dlouhou tradici, letos ji ústav pořádal po padesáté.

Degustace mají dát ovocnářům obrázek o tom, které odrůdy konzument preferuje jako nejchutnější. U nově vyšlechtěných odrůd mají napovědět, které by mohly mít perspektivu.

Prosadit nově vyšlechtěnou odrůdu do velkovýsadeb a následně do obchodní sítě je však podle ovocnářů obtížné, protože na to je potřeba mnoho peněz na propagaci.

V Česku jsou jablka nejvíce pěstovaným ovocem. Z celkové plochy ovocných sadů asi 14 tisíc hektarů na jabloně připadá téměř 6900 hektarů.

Z odrůd je nejvíce zastoupena skupina Golden Delicious s 1406 hektary. Za ní následují Idared s 1102 hektary, Jonagold s 712 hektary, Rubín s 544 hektary a Gala s 520 hektary. Česko není v produkci jablek soběstačná, přes polovinu konzumních jablek se do Česka dováží.

Jablka jsou v Česku ovocem s nejvyšší spotřebou. Průměrný Čech ročně sní přes 20 kilogramů jablek či výrobků z nich. Celková spotřeba čerstvého ovoce v Česku se pohybuje zhruba na 80 kilogramech na osobu a rok.