Největší ledovec na světě se po třiceti letech rozpohyboval. Míří do jižního Atlantiku, tam roztaje

Ledovec s názvem A23a se od antarktického pobřeží odlomil v roce 1986, ale rychle se uzemnil nedaleko pobřeží ve Weddellově moři a stal se z něj ledovcový ostrov. Svou velikostí téměř 4000 kilometrů čtverečních je osmkrát větší než Praha, tloušťka ledovce pak dosahuje asi 400 metrů. V posledních letech byl zaznamenán jeho pohyb a nyní hrozí, že vypluje z antarktických vod, informuje BBC.

A23a je jedním z úlomků z šelfového ledovce Filchnera-Ronnerové a svého času hostil sovětskou výzkumnou stanici. Moskva poté, co se odlomil, vyslala misi na záchranu vybavení, ale ledovec ze svého původního místa odcestoval pouze o kousek.

„Ptal jsem se několika kolegů, zda je možné, že to způsobila změna teploty vody, ale nakonec jsme odsouhlasili, že spíše prostě jenom nadešel jeho čas,“ říká pro BBC doktor Andrew Fleming odborník na dálkový průzkum země z British Antarctic Survey (britská organizace pro výzkum Antarktidy).

„Usadil se v roce 1986, ale bylo jasné, že časem se zmenší dostatečně na to, aby se začal pohybovat. Jeho první posun jsem zaznamenal v roce 2020,“ dodává Fleming.

A23a se před několika měsíci rozpohyboval, poháněn větry a mořskými proudy a nyní minul nejsevernější výběžek Antarktidy. Jako ostatní ledovce z Weddellova moře A23a zachytí Západní příhon, největší mořský proud na světě, který obtéká Antarktidu, a odplaví ho do jižního Atlantiku. Tam se všechny ledovce, jakkoliv veliké, po nějaké době roztají.

Vědci budou jeho pohyb bedlivě sledovat. Pokud se uzemní u souostroví Jižní Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů, mohlo by to způsobit problémy pro miliony tuleňů, tučňáků a dalších mořských ptáků, kteří se na ostrovech rozmnožují. Ledovec by mohl narušit jejich přirozené cesty pro lov potravy a tak zkomplikovat krmení mláďat.

Přes svá nebezpečí jsou ledovce důležitou součástí životního prostředí. Svým táním uvolňují minerály, které zachytily, když byly ještě připojené na skalním podloží Antarktidy. Tyto minerály jsou významným zdrojem živin pro organismy tvořící základ oceánského potravního řetězce.

„Tyto ledovce jsou svým způsobem životadárci, hrají významnou roli u zrodu velké části biologických procesů v oceánu,“ říká doktorka Catherine Walkerová z Oceánografického institutu Woods Hole, která se narodila ve stejném roce jako ledovec A23a.