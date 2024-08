Největší mokřad na světě zachvátil mimořádný požár. A může se opakovat každých 17 let, varují vědci

Největší tropický mokřad na světě, brazilský Pantanal, už v červnu zachvátily plameny. A oblast stále hoří i v druhé polovině srpna. Podmínky vhodné pro vznik požáru v této oblasti zesílila klimatická změna. Anglická mutace španělského listu El País s odkazem na novou studii píše, že pokud bude oteplování pokračovat, podobně rozsáhlý požár by mohl mokřad zasahovat pravidelně. Svět ve 20 minutách Brasília 18:14 24. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mokřad Pantanal hoří | Foto: Andre Penner | Zdroj: ČTK / AP

Odhaduje se, že jen v červnu plameny pohltily 440 tisíc hektarů lesa. Je to neobvykle vysoké číslo, když vezmeme v potaz, že sezona požárů v této oblasti obvykle začíná až v červenci a vrcholu dosahuje během srpna a září.

Spolu s ničivými požáry z loňského podzimu tak Brazílie přišla o více než 1,2 milionu hektarů pralesů, což rozlohou odpovídá polovině Belgie.

„Podmínky příznivé pro vznik požárů, jako je sucho, horko a vítr, o 40 procent zhoršila klimatická změna,“ varuje zpráva organizace World Weather Attribution. Výzkum sice ještě není recenzovaný, ale metodiky, které vědci používají, umožňují objasnit, co se s Pantanalem děje.

Studie zdůrazňuje, že kvůli změně klimatu je pravděpodobnost výskytu požárů v oblasti Pantanal čtyřikrát až pětkrát vyšší, přičemž důsledky ohňů mohou být až třikrát horší a požáry se mohou opakovat přinejmenším každých 35 let.

„V roce 2024 jsme zaznamenali nejnižší hladiny vody v řekách regionu Pantanal, což spolu s vysokými teplotami v kombinaci s malými srážkami vytvořilo dokonalé podmínky pro katastrofu tohoto rozměru,“ vysvětluje spoluautor výzkumu a vědec z Évorské univerzity v Portugalsku Filippe Santos.

⏯️ Queimadas na Amazônia fizeram corredor de fumaça que afeta 10 estados



Segundo especialistas, esta é a pior temporada em 17 anos. Só no mês de agosto, mais de 22 mil focos de queimadas foram registrados



Leia: https://t.co/k2PaB2RlVs pic.twitter.com/oyUabCVcra — Metrópoles (@Metropoles) August 21, 2024

Mokřad vysychá

Zatímco v šíření požárů hrají roli i další faktory, jako je typ vegetace nebo změny ve využívání půdy, studie se zaměřila výhradně na to, jak změna klimatu ovlivňuje meteorologické podmínky, které pomáhají šíření plamenů.

Vědci zjistili, že pokud teplota na Zemi do konce století vzroste o 2 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou, zvýší se pravděpodobnost červnových požárů v Pantanalu o polovinu. V takovém případě by se plameny v tropickém lese opakovaly zhruba jednou za 17 let, cituje z výzkumu El País.

„Oteplování planety způsobuje, že mokřad vysychá, mění se v troud, což zlepšuje podmínky pro šíření i malých požárů, které se rychle mohou změnit ve zničující oheň,“ vysvětluje Clair Barnesová z Granthamova institutu v Londýně.

Pro získání dat výzkumný tým analyzoval historické chování proměnných v oblasti Pantanal, jako jsou maximální teploty, relativní vlhkost, rychlost větru a množství srážek. Poté vědci porovnali údaje s klimatickými modely, které odhadují, jak zvyšování teploty na Zemi mění právě tyto ukazatele.

Výsledek prý nebyl neočekávaný. V červnu všechny proměnné kromě relativní vlhkosti překonaly dosavadní rekordy.

Znepokojivý je také fakt, že Pantanal stále hoří. Jak zdůraznila vědkyně Barnesová, pokud byl červen, který není obvyklým obdobím požárů, tak drastický, lze očekávat, že podobnou sílu budou mít i požáry v následujících měsících, uzavírá španělský list El País.

A few weeks ago, we released an attribution study about the fires in Pantanal @WWAttribution, the largest wetlands in the world. In the last decades, rainfall has decreased while temperatures have risen (left), fueling fires (right).



✍️https://t.co/P6OsG1m9bq pic.twitter.com/DfMpsVSIzJ — Regina R. Rodrigues (@rrrocean) August 22, 2024