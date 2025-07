Nekouřit a pozor na ještěrky. Jak by se měl návštěvník chovat v národním parku a kde si užít přírodu

Čtyři české národní parky se připravují na letní nápor návštěvníků. V červenci a srpnu do nich zamíří stovky tisíc lidí. Komentované vycházky po Šumavě už jsou téměř zaplněné. V Krkonoších budou v polovině léta vařit pivní speciál. Parky zároveň lidem připomínají, aby si při návštěvách odnesli své odpadky, nekouřili a v klidových územích chodili jen po vyznačených stezkách. Praha 17:05 5. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krkonošský národní park, Dívčí kameny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V národním parku České Švýcarsko i tři roky po rozsáhlém lesním požáru zůstávají některé trasy zavřené. Na těch přístupných ale můžou návštěvníci vidět, jak rychle se příroda po požáru zvládá obnovit. Prohlídku nejen míst, které silný požár zasáhl, můžete absolvovat i v několika termínech s odborným výkladem. Akce jsou zdarma a nemusíte se hlásit dopředu.

Naopak na Šumavě je potřeba si místo na placené vycházce s průvodcem zamluvit předem. Už teď jsou ty na letní sezonu téměř zaplněné. Pokud už žádnou volnou vycházku nenajdete, můžete se s odborníky potkat ve čtyřech termínech na akci Setkejme se v přírodě.

Park také otevřel novou expozici na Březníku. „Návštěvníci se mohou ‚vrátit v čase‘ do dob, kdy zde žil revírník Kořán, hajný Vavruch a jeho dcera Katy, do které se zamiloval lesní příručí Svijanský. Tedy do doby, do které zasadil svůj román Ze světa lesních samot Karel Klostermann,“ přibližuje výstavu o šumavském autorovi z přelomu 19. a 20. století mluvčí parku Jan Dvořák.

Ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch také doporučuje vydat se po krkonošských farmářských stezkách. „Je to Hořcová, Smilková, Orchidejová a Arniková stezka. Po nich mohou návštěvníci poznávat nejen krásnou přírodu, ale zastavit se u našich hospodářů a třeba je podpořit nákupem nebo se u nich ubytovat,“ zve Böhnisch. Dvě stezky jsou navíc schůdné i pro rodiče s dětmi v kočárku.

V Krkonoších také v polovině prázdnin uvaří pivní speciál s místními bylinami. Připomenou si tím předčasné úmrtí botanika Františka Schustlera, který vytvořil první návrh území krkonošského národního parku. Jeho založení v roce 1963 se ale už nedočkal. Zemřel totiž v roce 1925 v třiceti jedna letech na břišní tyfus.

Po Františku Schustlerovi je v Krkonoších pojmenovaná například botanická lokalita Schustlerova zahrádka v Labském dole nebo lavinová dráha Schustlerův žlab. Krkonoše jsou ostrůvek severské a vysokohorské přírody uprostřed střední Evropy. Můžete v nich najít kousek přírody Skandinávie i Alp.

Jediný moravský národní park – Podyjí – láká na vřesoviště, vinice a meandry Dyje. I tady můžete chráněná území prozkoumat s doprovodem odborníků. Na exkurze je potřeba se přihlásit předem. Kromě přírody může park nabídnout také téměř osmdesát objektů lehkého opevnění postaveného v letech 1936 až 1938. Události na jihomoravské části československé hranice v době obsazení Sudet mapuje výstava v návštěvnickém středisku v Čížově.

Neukáznění návštěvníci

V klidových zónách národních parků můžou návštěvníci chodit jen po vyznačených stezkách. Některé prohřešky – třeba létání s dronem – na sebe lidé prozradí na sociálních sítích. A přestupků se dopouštějí také, když parkují mimo vyhrazená místa, vjíždějí motorovými vozidly do zakázaných oblastí nebo na kole mimo vyznačené cyklotrasy.

Starosti správcům v národním parku Podyjí přidávají také někteří cyklisti na elektrokolech. „S rozmachem elektrokol jsme v Podyjí zaznamenali zvýšený pohyb cyklistů. Bohužel tam, kde jsou stezky vyznačené souběžně, dochází ke kolizím s pěšími turisty,“ popisuje mluvčí Veronika Králová.

A elektrokola jsou nebezpečná i pro užovky a ještěrky. Ty se totiž na vyhřátých cestách sluní a nestihnou se před rychle jedoucím cyklistou odplazit. „Rádi bychom proto apelovali na cykloturisty, aby jezdili ohleduplně a přiměřenou rychlostí,“ dodává Králová.

V Krkonoších kromě pravidel chování v nejcennějších částech parku upozorňují i na chování v obhospodařovaných územích. „Není dobré chodit do pastvin. Je nebezpečné dávat děti přes plot k pasoucím se zvířatům, protože tam můžou být pastevečtí psi,“ varuje ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch. „A samozřejmě velkým problémem je krmení hospodářských zvířat na procházkách v národním parku, což je velmi nebezpečné.“

Na většině míst je zakázané ochladit se v řekách, rybnících nebo jezerech národních parků. Lidé by si také měli odnést své odpadky a vyhnout se kouření a odhazování nedopalků. Národní park České Švýcarsko má navíc semafor požárního rizika. To je teď střední a znamená to noční zákaz vstupu do parku.

K opatrnosti vyzývají i v Podyjí. „Znojemsko patří k nejsušším oblastem Česka, a tak zde hrozí zvýšené riziko požárů, v létě především. Prosíme proto návštěvníky, aby v národním parku nekouřili. I odhozený nedopalek totiž může způsobit velký požár,“ varuje mluvčí Veronika Králová a dodává, že rozdělávání ohňů je zakázané na celém území národního parku celoročně.

K sousedům i do CHKO

Národní parky doporučují navštívit i jejich dvojčata na druhé straně hranice. Tedy v Německu národní parky Bavorský les a Saské Švýcarsko, v Polsku stejnojmenný Krkonošský národní park a v Rakousku národní park Thayatal.

A cennou přírodu nabízí i chráněné krajinné oblasti, ať už ty v okolí národních parků, nebo na dalších místech v Česku. Takzvaných CHKO je v Česku 27. Na začátku měsíce totiž přibyla Chráněná krajinná oblast Soutok na jižní Moravě. Projít se tam můžete největším zachovalým komplexem lužních lesů ve střední Evropě.

Většina CHKO má moderní návštěvnická střediska. V takzvaných Domech přírody turisté najdou interaktivní expozice o daném území. Ve většině domů přírody je i 3D kino a obchůdek s regionálními produkty. A střediska jsou také výchozím bodem pro organizované exkurze.

Agentura ochrany přírody a krajiny také zveřejnila seznam zajímavých tras po chráněných krajinných oblastech i s online průvodcem. Vydat se můžete například na nenáročný výlet syslím rájem na vrchu Raná v CHKO České středohoří. V CHKO Železné hory můžete na kole vyrazit divokými roklemi na zříceninu hradu Lichnice. A CHKO Bílé Karpaty láká turisty na 23kilometrové Valašské pastorále.

Šumava | Foto: Jan Markup | Zdroj: Český rozhlas