‚Někteří včelaři nevytočili vůbec nic.‘ Letošní produkci medu ohrožují výkyvy počasí i vyšší úhyny včel
Letošní produkce medu je kvůli oslabeným včelstvům a výrazným výkyvům počasí na některých místech téměř nulová. Někteří včelaři také hlásí výrazně vyšší úhyny včel než obvykle. Mezi jednotlivými včelaři jsou ale často velké rozdíly. „Třeba na Vlašimsku medný výnos špatný nebyl, pak jsou místa, kde třeba vytáčeli med jenom jednou,“ popisuje v reportáži pro Český rozhlas Střední Čechy zdravotní referent Včelařského svazu pro okres Benešov.
Včelař Miroslav Dvořák vybaví redaktora raději kloboukem se síťkou a vyráží na obhlídku. „Přicházíme nyní pomalu k jednomu z našich sedmi stanovišť v nejvyšším bodě kraje České Sibiře, kde máme umístěno třináct včelstev,“ popisuje.
„Letos je přibližně průměrný výnos mezi 30 a 40 kilogramy medu na včelstvo,“ říká. Přes letošní zimu byly v rámci celé republiky obrovské úhyny včel a mluví se o tom, že medu bude tím pádem méně. „U mě taktéž. Úhyny se nám nevyhnuly,“ potvrzuje včelař. „Měl jsem úhyny přibližně dvacet procent, tudíž ta snůška je slabší.“
Dvořák je vystudovaný včelař, ale také učitel, který vede dětské kroužky. Fakt, že někteří včelaři letos nevytočili ani jedinou sklenici, může mít podle něj více různých důvodů. „Může to být lokální, jako je počasí, lokální srážky. Mohli mít i slabší včelstva, která byla zdevastovaná virózou z loňska,“ míní.
„Mluvil jsem s kamarádem od Vltavy, který spolu s ženou obhospodařují 265 včelstev a snůšku budou mít malinko podprůměrnou. U nich v okolí, kolem Žďákovského mostu, tam někteří včelaři nevytočili vůbec nic,“ říká Dvořák.
Prázdné sklenice zůstanou letos třeba Daniele Kováčové z Krusičan. „Letošní sezóna, brzký nástup jara, rychle všechno odkvetlo, včely nic nenasbíraly, takže nemám ani ten první jarní med. Pak krásně kvetly akáty, ale přišel déšť, takže ani z akátů nic nemám. A lípa byla rychlá, já jsem ještě letos nevytáčela, tak už krmím,“ popisuje.
O tom, že jsou letos u včelařů obrovské rozdíly ve výnosech medu, mluví i Přemysl Petrák, zdravotní referent Včelařského svazu pro okres Benešov: „Dám příklad, třeba na Vlašimsku, tam třeba medný výnos špatný nebyl, pak jsou místa, kde třeba vytáčeli med jenom jednou, je to hodně individuální, ale celkově by se dalo asi říct, že ten rok je spíš slabší, než jsme třeba zvyklí.“
Podle tajemníka Českého svazu včelařů Františka Krejčího jsou každý rok včelaři, kteří lidově řečeno ostrouhají a nemají med, a stejně tak jsou včelaři, kteří si pochvalují nadprůměrnou snůšku. Přesná čísla o vytočeném medu bude mít svaz od včelařů až na konci října.