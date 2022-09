Německo přišlo o ledovec. V zemi zbývají už pouze čtyři

Německé ledovce ustupují mnohem rychleji, než vědci ještě nedávno předpokládali. O status ledovce nyní přišla jižní část Schneeferneru v Bavorských Alpách. Neodpovídá už totiž definici „samostatně se pohybující masy ledu“, oznámila v pondělí ve své zprávě Bavorská akademie věd. V zemi nyní zbývají už jen čtyři ledovce, které jsou rovněž ohroženy táním, uvedla agentura DPA. Berlín 21:49 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ledovec Schneeferner | Zdroj: Profimedia

Ledovec Schneeferner tál během letošního horkého léta ještě rychleji než v předchozích letech. Místy už má sílu ledu pouhé dva metry a v nejsilnějších místech méně než šest metrů, jak ukázalo zářijové měření. Při posledním měření před čtyřmi lety měl ještě sílu přes deset metrů, jeho rozloha se zmenšila zhruba na polovinu - na jeden hektar - a do dvou let nejspíš zcela roztaje, odhadují vědci podle agentury AFP.

Tání ledovce posouvá hranice Švýcarska a Itálie. Doplácí na to i chata, která teď stojí ve dvou zemích Číst článek

Ledovce jsou podle definice velké masy převážně sněhu, firnu a ledu, které obvykle pomalu sestupují z hor směrem do údolí. Ledovci se nazývají pouze tělesa, která se pohybují samostatně. Většina dnes existujících ledovců vznikla během poslední doby ledové před zhruba 15 000 lety.

V Německu zůstávají čtyři ledovce, jsou jimi severní část Schneeferneru, Höllentalferner, Watzmann a Blaueis.

Loni skupina odborníků zkrátila svou prognózu zbývajícího času existence ledovců z původních 30 let na pouhých deset let, i to už se ale po letošním létě jeví jako zastaralá teorie.

Extrémní tání právě letos zaznamenali glaciologové i v jiných částech Alp. Přispěl k němu vedle vysokých teplot i písek ze Sahary, který v březnu vytvořil na sněhu načervenalou vrstvu. Tmavší povrch absorboval více slunečního záření a led pod ním více roztál, píše DPA.