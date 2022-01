Konec meandrů? V Německu se připravuje úprava Odry, podle expertů to ohrozí biologickou rozmanitost

Odra je poslední velkou řekou v Německu s téměř přirozenou přírodní podobou. Nyní se ale chystají úpravy jejího koryta kvůli plavbě nákladních lodí a ochraně před povodněmi. Pro řeku a národní park na jejích březích by to mohlo znamenat katastrofu, píše německý deník Die Welt, podle kterého na novou regulaci toku tlačí především Polsko. Svět ve 20 minutách Berlín 20:15 9. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frankfurt nad Odrou | Zdroj: Pixabay

Odra stále poklidně meandruje svým korytem, tvoří přirozené písečné a štěrkové mělčiny a břehy lemuje rákosí.

„Na cestě k Baltskému moři není na 300 kilometrech řeky žádný jez. (…) A proto je ekologicky obzvláště cenná,“ říká o Odře expert Christian Wolter z Leibnizova ústavu pro sladkovodní ekologii a vnitrozemský rybolov (IGB).

Wolter se při procházce kolem řeky zastavuje před jedním z rybníků a vysvětluje, že se v něm na jaře třou ryby. Jak ale dodává – to platí „prozatím“. Mnohé z této krajiny s lužními lesy a rašeliništi, kde žijí vzácné ryby, ptáci a vážky, totiž podle něj jednoduše zmizí.

Odra jako Rýn

Odra, poslední velký německý tok s téměř přírodní podobou, se má splavnit pro velké lodě. Polsko a Spolková republika v roce 2015 uzavřely dohodu o narovnání a prohloubení koryta této pohraniční řeky. V dokumentu se píše také o údržbě s cílem dosáhnout ochrany proti povodním nebo o dostatečné hloubce pro pohyb ledoborců.

Podle listu Die Welt je stále jasnější, že z Odry se stane mezinárodní vodní cesta. Podle prognóz se má v budoucnosti po řece plavit až 12 milionů tun nákladu ročně.

Zatímco ale Berlín s proměnou Odry váhá, Varšava má jasno: z Odry se má stát polský Rýn a z přístavního Štětína polská obdoba Rotterdamu.

Na 140kilometrovém úseku řeky se mají zvýšit a prodloužit stávající kamenné náspy. Koryto se zúží a proudění vody zrychlí. Mělčiny, které se jinde na regulovaných řekách tak pracně nově budují kvůli ochraně živočišných druhů, se kvůli rychlejší vodě odplaví samy. První úpravy už jsou hotové a celkově má být na Odře hotovo za čtyřicet let.

Z pohledu ekologů a ochránců přírody ale jde o katastrofu, která dopadne především na jediný lužní národní park na území Německa. „To, že by někdo v dnešní době chtěl regulovat řeku, jsem považoval za nemožné,“ říká ekolog Wolter.

V minulosti měla Odra štěstí. Po druhé světové válce dlouho nebylo jisté, jestli hranici mezi Německem a Polskem bude tvořit právě tato řeka. Odra na rozdíl od Rýna, Neckaru nebo Dunaje zůstala ušetřená výraznějších zásahů a lodní doprava je tu natolik nevýznamná, že v německých statistikách dodnes není uváděna jako samostatná dopravní tepna.

Krajina bez vody

Podle varování odborníků z Leibnizova ústavu ale chystaná opatření vezmou z okolí řeky život. Týká se to především pravidelných povodní. Jestli dojde k prohloubení koryta řeky, poklesne také hladina vody v okolí. Zjednodušeně dojde k odvodnění místní krajiny.

Nebezpečí hrozí také živočichům. Mnohé ryby v Odře jsou zvyklé na podmínky, které v regulovaných tocích neexistují. Die Welt popisuje, že jsou to například mělké břehy, pomalé proudy pro mladé ryby nebo také písčiny, štěrk a rostliny, do kterých ryby kladou vajíčka.

Zcela jinak se na věc dívá Andreas Schmidt ze Spolkového úřadu pro vodní stavby (BAW). Z pověření ministerstva dopravy simuloval v hale 80metrovou část řeky a s pomocí polystyrenového granulátu napodobil, jak silnější proud bude unášet písek a štěrk.

Snažil se zjistit, jakým způsobem vystavět náspy tak, aby se písčiny z řeky odplavily samy. Mnohé z výsledků práce prý byly zahrnuty do smlouvy mezi Berlínem a Varšavou z roku 2015.

Regulace Odry je podle něj náročný projekt, který se ale musí provést. Měl by prý zabránit povodním, jaké se řekou prohnaly například v roce 1947, kdy ledy prolomily ochranné hráze. Zároveň ale přiznává, že v první řadě jde o lodní dopravu.

„Polsko má právo na mezinárodní vodní cestu,“ dodává a zmiňuje plány na kompenzační opatření, mezi která bude patřit například opětovné napojení starých ramen řeky. Ty by zajistily, že stav vody v okolí Odry se výrazně nesníží. Spolkové ministerstvo dopravy v tomto směru dokonce hovoří o „lepší ochraně přírody“.

S tím ale nesouhlasí ředitel Národního parku Údolí dolní Odry Dirk Treichel. Podle něj národní park v záplavové oblasti vysychá a spolu s tím klesá i důvěra obyvatel v opatření, která tu byla přijata v posledních několika desítkách let.

Od začátku 90. let minulého století se tu svedl nespočet konfliktů a bitev. „Většina půdy, která měla být chráněna, byla soukromá a zemědělsky využívaná. Majitelé dostali kompenzace, aby na pozemcích nechali být přírodu opět přírodou,“ říká Treichel.

Vznikl jedinečný prostor, který si oblíbily nejrůznější druhy živočichů. Mimo jiné je tu jedno z největších shromaždišť jeřábů v Evropě, kde se ptáci zastavují na cestě ze Skandinávie a východní Evropy do zimovišť na jihu kontinentu. Prozatím tu nacházejí dostatek potravy a nocovišť. „A to všechno teď má být v ohrožení?“ ptá se šéf národního parku.

Dunaj-Odra-Labe

Ne všichni ale vnímají Odru jako perlu přírodní rozmanitosti. Die Welt si všímá, že příznivci jejích úprav v řece vidí především vodní cestu a upozorňují na stavební práce z minulosti. První kamenné náspy se totiž v Odře objevily už v 19. století a na jejím horním toku se nachází 25 jezů.

Podle Guida Noacka z Průmyslové a obchodní komory východního Braniborska (IHB Ostbrandenburg) si kvůli strachu z nálepky „ekologického kazisvěta“ jen málokdo troufne zdůrazňovat potenciál řeky coby alternativy pro přeplněné silnice a železnice. Noack ale mluví jasně: „Doufáme, že tady bude lodní doprava.“ Stejnou naději podle něj mají i mnozí podnikatelé v regionu.

Ekolog Wolter ale zmiňuje ještě jedno nebezpečí, které by mohlo krajinu v okolí Odry ohrozit. Za hrozbu považuje možnou výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, který by propojil Černé moře se Severním a Baltským mořem a jehož velkým zastáncem v Česku je prezident Miloš Zeman.

K uskutečnění této vize by bylo potřeba vybudovat několik stovek kilometrů umělých vodních cest a desítky jezů a zdymadel, které by nákladním lodím umožnily překonat 250metrové převýšení na trase koridoru. Podle odhadů projektanta Schmidta by taková stavba byla reálná, ale zároveň enormně drahá.

Pro samotnou Odru by z pohledu ekologa Woltera byl možný kompromis v podobě menších lodí s mělčím ponorem. Řeka by se kvůli tomu nemusela příliš měnit.

Přípravy v plném proudu

Německá strana momentálně pracuje na posouzení vlivu celého projektu na životní prostředí. Ostatně chránit přírodní dědictví na Odře se v koaliční smlouvě zavázala i nová spolková vláda.

Zato na polské straně je příprava v plném proudu a už jsou stanoveny další etapy výstavby. Už v roce 2023 tak má být na úrovni národního parku rozšířeno a přestavěno 60 náspů a tři příčné valy s délkou téměř dva kilometry. Osud řeky Odry v německo-polském pohraničí je proto nejistý, uzavírá svou reportáž deník Die Welt.

