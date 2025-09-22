Není nebezpečná a lidé ji nemají zabíjet. Ptačí park Kosteliska monitoruje výskyt užovky stromové
Ptačí park Kosteliska na Hodonínsku patří od letošního roku do záchranného programu pro užovku stromovou. Jde o nejvzácnějšího a nejohroženějšího hada u nás, který se pozná například podle žlutého spodku těla. Dorůstat může až do délky dvou metrů. Ekologové teď v ptačím parku monitorují výskyt užovky stromové, aby ji mohli lépe chránit.
Největší množství jedinců užovky stromové bylo zachyceno většinou ve spleti různých větví a popadaného jehličí. „Tam mají hadi ideální mikroklima, kde si vytváří svá teritoria, oblasti, kde se vyskytují a kam se hlavně vracejí,“ popisuje Zdeněk Harca.
„Jedince si jako první nafotíme, nafotíme jeho hlavu, protože na hlavě má každý jedinec své typické šupiny,“ dodává Ondřej Ryška, který se monitoringem užovek v Kostelisce zabývá.
Kromě pořízení fotografií se v parku nalezené užovky také měří. Nejdelší nalezené užovky tohoto roku podle Ryškových slov dosahovaly délky kolem 160 centimetrů.
‚Není nebezpečná‘
Cílem monitoringu užovek je podle jednatele jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpara Čamlíka lépe popsat, na jakém území se užovka vyskytuje, ale taky informovat lidi, že není nebezpečná a nemají ji zabíjet. „Je určitě snaha definovat ohrožení a potom zavést třeba nějaké opatření, aby se to nedělo,“ vysvětluje Čamlík.
Ekologové mají teď v ptačím parku a jeho okolí patnáct černých plachet, kde se užovky můžou vyhřívat a zvažují, že přidají ještě další.
„V letošním roce je třeba monitoring provádět na rozsáhlejším území. To je jedna věc. Teď ještě domlouváme, že do konce roku bychom vybudovali nové líhniště pro hady v další části ptačího parku,“ dodává Čamlík.