‚Není to příjemný soused.‘ Přerov žádá o povolení odlovu bobrů, ohlodávají stromy v Polesí Svrčov

„Není to příjemný soused. Ani není příjemné vidět tady ty škody,“ říká Vít Navrátil, lesní hospodář, který obchází rybníky na Svrčově. Lemují je ohryzané stromy – hlavně vzrostlé duby, buky a habry. Mohutné kmeny leží taky ve vodě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bobři ničí stromy v Polesí Svrčov na Přerovsku. Zástupci Přerova žádají o povolení jejich odlovu

„Mrzí nás to velice, protože je to prakticky nejpěknější porost, který tady na Svrčově máme a je tímto způsobem výrazně poškozen, narušen. Ten porost tady měl minimálně ještě 30 40 let zůstat,“ uvádí Navrátil.

Některé stromy jsou částečně natřené na bílo. „Je to repelent proti okusu zvěří, ale moc to nezabírá. Neodrazuje ho to ve sto procentech, škody působí dál i přes nátěrovou hmotu,“ smutní Navrátil, který tipuje, že stromy ničí zhruba dva až tři bobři.

I tak je ale podle Petra Školouda z přerovského magistrátu situace neúnosná. Aby město zajistilo bezpečnost zdejších lidí, rozhodlo se podat žádost o odlov tohoto zákonem chráněného zvířete. „Bobr se svou činností přiblížil až do chatové oblasti, kde by stromy mohly spadnout na některé objekty,“ zmiňuje s obavami Školoud.

Usměrnit aktivitu bobra evropského ve Světnově na Žďársku pomohl až elektrický ohradník Číst článek

Podle oficiálních sčítání žije aktuálně v Olomouckém kraji na 1840 jedinců bobra evropského. V loňském roce vydal Krajský úřad v Olomouci dvě povolení k jeho odlovu a stejně tak i rok předtím.

„V roce 2023 byly vyplaceny náhrady ve výši 66 554 korun a v roce 2022 ve výši 135 505 korun. Jedná se o škody způsobené na porostech vzniklé kácením a rozhlodáním stromů,“ říká mluvčí úřadu Alena Minxová.

Podobné potíže v regionu aktuálně působí taky zvláště chráněná vydra říční nebo kormorán velký. V podhůří Jeseníků pak řeší taky zvýšený výskyt vlků.