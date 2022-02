Českou přírodu zaplavují nepůvodní druhy rostlin a živočichů, přežití jim tu usnadnili lidé

Bolševník přivezli zhruba před 150 lety na okrasu do parku lázní Kynžvart. Sršeň asijská se dostala do Evropy se zásilkou bonsají. Mývala severního vysadili Němci za druhé světové války v Bavorsku pro oživení lovů a raka mramorovaného vypouštějí do českých toků majitelé akvárií. Praha 17:00 12. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mýval severní | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co mohou tyto takzvané invazní, tedy nepůvodní druhy v přírodě napáchat, pocítili mnozí i na vlastní kůži – třeba v případě bolševníku velkolepého, který způsobuje obtížně léčitelné kožní popáleniny.

Asijská sršeň, která se do České republiky teprve blíží, decimuje včelstva. A roztomilý mramorovaný ráček se rozmnožuje ve stylu filmu Sexmise, zamořuje české rybníky a na naše chráněné raky přenáší smrtelnou plísňovou chorobu.

I proto je nutné takové druhy regulovat. Proč si s nimi neporadí mocná příroda sama? „Bylo by to tak, ale musíme použít ten podmiňovací způsob. My to bereme tak, že naše příroda je mocná, jenže my už jsme ji odmocnili. Pokud by například v našich lesích bylo dost velkých šelem, mýval by byl daleko menším problémem,“ vysvětluje specialista Agentury ochrany přírody a krajiny Tomáš Görner.

Invazní druhy jsou nejvíc vidět a nejvíc škodí na místech, která člověk nějakým způsobem poškodil. „Tam, kde je narušený původní pokryv, kde není taková bohatost druhů, které by byly schopné se s tím vyrovnat. Pokud by tady byl nějaký velký nenarušený přírodní úsek, tak by tam invazní druhy měly daleko těžší život,“ potvrzuje Tomáš Görner.

V České republice vznikla novela zákona, která by měla regulovat invazní druhy. „Pro obyčejného člověka to prakticky moc nezmění, ale my jsme byli povinni zanést do našich právních předpisů nařízení Evropské unie, které vešlo v platnost už v roce 2015,“ říká Tomáš Görner.

„Byl vytvořen jakýsi seznam invazních druhů na území Evropské unie, v současné době jich tam je 66 a pro tyto druhy platí poměrně striktní a přísná pravidla. Nesmí se s nimi obchodovat, nesmí se dovážet, neměli bychom je ani držet doma. Zároveň pořád platí, že člověk by neměl záměrně šířit jakýkoli nepůvodní druh, to znamená něco vyhazovat ven nebo to tam pěstovat,“ dodává specialista Agentury ochrany přírody a krajiny.

