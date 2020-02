Australské město zaplavily statisíce chráněných netopýrů. Nad lidmi mají početní převahu

Netopýři nyní mají nad lidskými obyvateli početní převahu. Ve městě působí chaos a lidé si stěžují na zápach, špínu a hluk, informuje BBC.

Městské úřady ale nemohou nařídit vybíjení netopýrů, protože ti jsou chráněni. Bez bližšího upřesnění proto jen oznámily, že se pokoušejí „přesvědčit“ netopýry, aby se vrátili do svého původního prostředí.

It looks like Batman's Gotham City, but for locals it's just a ridiculous joke. Residents in North Queensland's Ingham are being tormented by swarms of fruit bats with the problem reaching “biblical plague proportions”.

