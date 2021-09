OBRAZEM: Ve Stromovce vypustili netopýry. Podívejte se, jak si vedli při letu do volné přírody

Někteří uzdravení netopýři například přežili útok kočky. „Tito chránění hmyzožravci se do naší péče dostávají z několika důvodů – často se jedná o vysílené či zraněné jedince nebo o osiřelá mláďata, případně o netopýry vyrušené ze zimního spánku,“ uvedla záchranná stanice.

„Netopýři totiž běžně zimují ve štěrbinách ve zdech nebo v různých odvětrávacích šachtách a při rekonstrukcích bytů či domů může být jejich zimoviště zničeno. Stejné komplikace může způsobit i pokácení starého stromu s netopýří dutinou. V takových případech pak naši pomoc leckdy potřebuje celá kolonie čítající desítky až stovky jedinců.“

Po vážnějších zraněních jsou závislí na potravě donášené přímo pod nos. Denně totiž sní velké množství hmyzu.

Vypouštění netopýrů do Stromovky začalo po západu slunce. Před letem se museli hmyzožravci zahřát. Nicméně první let často nebyl úspěšný a šlo spíše o částečně řízený pád. Někteří s návratem do volné přírody neotáleli. Jiným to trvalo déle. A poslední dva netopýry se nakonec k návratu do volné přírody přesvědčit nepodařilo.

Do Stromovky záchranáři vypustili jen ty naprosto uzdravené jedince, kteří jsou schopní se sami uživit. Pro netopýry je v největším pražském parku dostatečné množství přirozených úkrytů.

Děti si pak mohly netopýry při jejich vypouštění zpět do volné přírody zblízka prohlédnout i pohladit.