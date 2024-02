Netopýry a ptáky poprvé ochrání síť. Zabrání jim, aby se srazily s projíždějcími auty na novém úseku D55

Kolik ptáků ročně zahyne kvůli srážce s autem, neví ani ornitologové. Jde ale o nejčastější příčinu úmrtí sov. Doprava ohrožuje i další druhy ptáků nebo netopýrů. I proto se silničáři u D55 rozhodli život zvířat ochránit tak, že kolem dálnice vystaví sedm stovek metrů ochranné sítě.

„Tato stavba D55 prochází významným hnízdištěm netopýrů a ptactva, například břehule říční,“ vysvětluje Jiří Vinklárek ze společnosti Skanska.

Na sítích budou osazené reflexní plíšky ve velikosti deset na dvacet centimetrů. „Budou kombinovat bílou reflexní barvu a černou nereflexní barvu. To znamená, že budou fungovat přes den proti ptactvu a v noci proti netopýrům,“ přibližuje Břetislav Zapletal z Ředitelství silnic a dálnic.

„Reflexní pásky na vrchu vytvoří takový pruh, který navede ptáka, aby nadletěl nad dálnicí a přeletěl ji,“ popisuje.

Silničáři teď připravují sloupy, na které později síť přichytí. „Je to vysoké pět metrů. V první část budou do výšky jednoho metru osazené betonové panely, sokly. To je výška těsně nad vozovku. Nad tím budou čtyři metry vysoká ocelová síť,“ říká Zapletal.

Výstavba D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem, vizualizace sítí na ochranu ptáků a netopýrů | Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ocelová síť bude mít oka velká dvacet na dvacet milimetrů, anebo třicet na třicet.

„Konstrukci, rozměry i parametry síťoviny jsme diskutovali s odborníky na ornitologii,“ vyzdvihuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. „Důležité je, že sítě tady nejsou jako ochrana řidičů, ale jako ochrana ptactva, aby se nedostávalo do jízdní dráhy.“

Samotné sítě nainstalují silničáři až těsně před spuštěním provozu dálnice. K tomu má dojít letos v prosinci.