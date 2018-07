Do newyorských vod se vrací velryby a žraloci. Zákon, který tomu napomohl, je teď v ohrožení

V New Yorku poprvé po 70 letech zaútočil žralok na člověka, dokonce šlo o dva různé případy ve stejný den. Tato špatná zpráva z minulého týdne v sobě nese i dvě dobré. Obě děti útok přežily bez trvalých následků a zároveň se potvrdil jeden trend. Vody v okolí světové metropole jsou čistší než v minulosti, a přímo k newyorským břehům se tak vracejí i velcí mořští živočichové. Nejen žraloci, ale i velryby. Od stálého zpravodaje New York 9:52 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velryba v moři (ilustrační foto) | Foto: Public Domain, Angelo_Giordiano

Z malého přístavu v Brooklynu vyrážíme na lodi jménem Americká princezna na otevřené moře. Plujeme podél newyorského Long Islandu a míjíme pláž, kde minulý týden útočili žraloci.

Catherine Grantonová, z organizace Gotham Whales na výzkum a ochranu velryb, se nakonec zaraduje. Na hladině se objevuje ploutev největšího savce. Po chvíli sebou nad vodou mrskne celá velryba.

Voda je výrazně čistší, než tomu bylo v posledních desítkách let. Zvýšila se úroveň kyslíku, naopak dusíku je méně. Díky tomu se tu daří rybám, kterými se živí velryby, a proto se vrátily i ony.

Moře u New Yorku bývalo jejich přirozeným prostředím, než je člověk málem vyhubil lovem a vyhnal znečištěním. Odpady z továren, zbytky léků a další chemikálie kazily do 70. let minulého století místní vody.

V roce 1977 Američané přijali takzvaný Zákon o čisté vodě i další podobnou legislativu. Teprve teď začali naplno sklízet plody. Nejen Catherine se ale bojí, že brzy může být vše zase jinak.

„Zákony o čisté vodě i vzduchu, stejně jako Zákon na ochranu mořských savců jsou teď ve federálním Kongresu v ohrožení. Snažíme se povzbuzovat lidi, kterým velryby, delfíni a vůbec zdejší moře nejsou lhostejní, aby dali svým zastupitelům najevo, že chtějí současný stupeň ochrany zachovat. Jinak se může stát, že Kongres povolí zase větší míru znečišťování chráněných mořských rezervací a dalších míst,“ říká pro Český rozhlas.

V poslední době se také objevily návrhy vlády Donalda Trumpa, republikánských kongresmanů a průmyslové lobby na změkčení Zákona o ochraně ohrožených živočišných druhů z roku 1973. Ten chrání více než dva tisíce různých druhů zvířat. Například tím, že zakazuje těžbu nerostných surovin v citlivých oblastech.

To by vláda a někteří zákonodárci rádi změnili a prosadili do zákona například pravidlo, podle kterého by o ochraně živočichů a jejich prostředí rozhodovaly nejen závěry a doporučení přírodních vědců, ale také to, jestli se ochrana vyplatí ekonomicky.

